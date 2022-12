Au Japon, posséder une Toyota GR Corolla semble relever de l'exploit puisque cela s'apparente à une sorte de grosse loterie... Où il faut tout de même débourser l'équivalent de 37 000 euros !

La nouvelle compacte sportive japonaise rencontre un joli succès sur son propre marché, à tel point que la capacité de production de l'usine Toyota ne peut pas suivre la cadence. Un problème déjà rencontré avec la GR Yaris et qui n'est plus l'apanage des seuls constructeurs haut de gamme.

De l'aveu même de Toyota, la nouvelle vague de Covid-19 et la pénurie de semi-conducteurs ralentissent considérablement la production de la nouvelle GR Corolla. Ainsi, le constructeur a trouvé une solution pour tenter de "satisfaire" ses clients, une solution qui n'a pas été employée depuis les années 1980.

La Toyota GR Corolla embarque un trois cylindres 1,6 litre turbo de 304 ch

570 chanceux

Toyota a décidé de vendre les 570 premiers exemplaires de la Corolla GR par le biais d'un système de loterie. Le concours, valable uniquement au Japon, a déjà commencé avec un formulaire en ligne à remplir.

Il se terminera le 18 décembre pour la version deux places Morizo Edition (une série spéciale développée par nul autre que le président de la marque, Akio Toyoda, surnommé "Morizo") et le 19 décembre pour la version standard RZ.

Début janvier, les heureux propriétaires seront tirés au sort et pourront se rendre chez leur concessionnaire pour finaliser l'achat de leur Corolla. À partir du printemps 2023, les livraisons des 500 premières versions RZ et des 70 premières Morizo Edition débuteront.

Quelques semaines plus tard, la production devrait reprendre un rythme normal et les commandes seront à nouveau ouvertes à tous. Rappelons toutefois que la GR Corolla ne sera pas disponible en Europe. Seuls les marchés américains et japonais auront ce privilège.

Le grand retour de la loterie

Comme précisé plus haut, l'usage d'une loterie pour l'achat d'une voiture n'a rien de nouveau au Japon. Cette méthode a déjà été utilisée dans les années 1980 pour plusieurs modèles Nissan, notamment les "Pike Cars", à savoir les Pao, Figaro, Be-1 et S-Cargo. L'une d'entre elles, la Be-1, n'a été produite qu'à 10 000 exemplaires.

Cette méthode n'est pas très utilisée, voire même pas du tout, en Europe et aux USA. Pour faire face à une très forte demande, les constructeurs préfèrent souvent sélectionner leurs meilleurs clients, comme c'est le cas chez Ferrari par exemple. Pour le lancement de la Ford GT, le constructeur américain faisait ses sélections sur dossiers.