Alpine a envie de prendre le large et de concurrencer Porsche. Dans une interview accordée à Automotive News Europe, Luca de Meo a indiqué que la marque de sport du groupe Renault pourrait conquérir le monde et de s'introduire en bourse.

Si Alpine est essentiellement une marque européenne, sa notoriété est en pleine croissance notamment grâce à la Formule 1. Cela pourrait inciter la marque à prendre les voiles, et à s'attaquer à de nouveaux marchés dont les États-Unis et la Chine.

Il faut dire qu'Alpine prévoit de lancer au cours des prochaines années pas moins de cinq modèles électriques dont trois crossovers et une voiture de sport développée en partenariat avec Lotus. Cette dernière remplacera par ailleurs l'actuelle Alpine A110 qui restera au catalogue jusqu'à l'arrivée des modèles à batterie.

Alpine essaie de réussir là où Renault a échoué avec des modèles comme l'Avantime, Latitude ou encore, Talisman. "Le fait est que Renault est une marque de volume, mais Alpine est un jeu différent", a déclaré Luca de Meo. Selon lui, la marque du groupe Renault pourrait réellement toucher des clients plus aisés.

Il est clair que la marque française veut suivre les pas de Porsche, qui planifie le lancement de plusieurs modèles électriques dont les Porsche Boxster et Cayman électriques, ainsi que le Macan EV qui partagera bon nombre d'éléments avec l'Audi Q6 e-tron.

On rappelle également que Porsche a réussi son entrée en bourse au mois de septembre dernier. Cela a permis à la marque de Stuttgart de collecter des milliards d'euros dont une partie sera utilisée pour financer le développement de nouveaux modèles électriques. Il est à noter que la capitalisation boursière de Porsche (plus de 80 milliards d'euros) a dépassé celle de Volkswagen, de Mercedes-Benz et de BMW.

Alpine comptait 122 concessionnaires en juin et prévoit d'atteindre 140 d'ici la fin de cette année. L'an dernier, Alpine a augmenté ses ventes de 74% à 2 659 unités. Enfin, au premier semestre 2022, les ventes ont augmenté de 71% à 1 710 unités.