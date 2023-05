La dernière AMG GT Coupé ne devrait pas tarder. Un des exemplaires a été photographié seulement équipé d’un camouflage rudimentaire. En conséquence, de nombreux points communs avec l'AMG SL de la série 232 sont désormais visibles.

Ainsi, la future AMG GT pourrait se doter d'un quatre cylindres turbo 43 de 381 ch en version d'entrée de gamme. À l'autre extrémité se trouve actuellement la version 63 avec 585 ch à partir d'un V8 de 4,0 litres. Le groupe moto-propulseur de la Mercedes-AMG GT 63 SE Performance, hybride rechargeable, de 843 ch ne peut pas non plus être exclu.

La production de la Mercedes-AMG GT Coupé aurait pris fin en décembre de l'année dernière après que la voiture de sport ait été en préparation pendant près de sept ans. Cela ne devrait pas être une surprise, cependant, car la nouvelle AMG SL a été dévoilée (voir ci-dessous), une voiture qui partage de nombreux points communs avec le coupé GT.

Inspirée par une Hypercar

Mais sur le plan du design, tout ne sera pas identique entre les deux véhicules. La rumeur dit que l'AMG GT Coupé présentera des lignes plus agressives influencées par la One (voir ci-dessous). À cause du camouflage, nous ne pouvons pas encore voir tous de ces changements visuels, et nous sommes curieux de voir ce qu'il y a sous le film mince.

L'arrière ressemble beaucoup à celui de la SL, mais on soupçonne que la partie inférieure du pare-chocs et le diffuseur ont été modifiés. Alors que la SL présente des lignes plus arrondies et douces, il faut s’attendre à des formes plus nettes et plus anguleuses dans l'AMG GT Coupé. Le profil global est susceptible d'être presque identique, malgré le toit rigide du coupé par rapport au toit souple du roadster.

Il n'y a pas encore de communiqué officiel de la part de Mercedes en ce qui concerne le moteur du prochain coupé AMG GT, mais il semble que le V8 de 4,0 litres de la SL fera parmi des options disponibles et il pourra délivrer jusqu'à 585 ch, ou plus de 800 selon la version, comme évoqué précédemment.

La première mondiale officielle de la prochaine AMG GT aura probablement lieu à la mi-2023.