Les normes antipollution sont de plus en plus strictes, en particulier dans l'Union européenne, mais Mercedes a étudié les chiffres du parc automobile et a découvert que le coupé AMG GT pouvait conserver son moteur V8. À l'instar de ses frères et sœurs roadster SL 55 et 63, la version à toit fixe sera équipée d'un moteur biturbo de 4,0 litres développant près de 600 chevaux. La SL étant une voiture de grand tourisme et la GT une voiture de sport plus ciblée, on peut s'attendre à ce que cette dernière privilégie les performances au confort.

Avant son dévoilement officiel prévu dans les prochains mois, nous pouvons voir le coupé AMG GT de deuxième génération dans son habitat naturel, au Nürburgring. Ces prototypes sont, sans aucun doute, équipés d'un gros V8, ce qui n'est pas le cas des véhicules d'essai de la prochaine C 63 AMG, puisque la super berline sera équipée d'un moteur hybride à quatre cylindres.

Photos espion Mercedes-AMG GT Coupe

En parlant du moteur M139 des voitures compactes "45" d'AMG, il sera intéressant de voir si la SL 43 aura un correspondant coupé avec le même moteur turbo de 2,0 litres. La logique veut que les gens d'Affalterbach prévoient également de combler le fossé entre les modèles GT et SL à quatre et huit cylindres avec un dérivé équipé d'un six cylindres en ligne. Au sommet, un V8 hybride rechargeable devrait produire plus de 800 chevaux.

Pour en revenir aux prototypes, il semble qu'au moins l'un d'entre eux soit équipé de roues arrière directrices. Ce n'est pas très surprenant puisque le coupé AMG GT sortant dispose également de cette caractéristique et que nous l'avons également vu sur le nouveau SL. La concurrente de la 911 a déjà une allure élégante malgré le camouflage qui s'étend sur l'aileron arrière actif.

La transmission intégrale est au menu, tout comme une boîte automatique à neuf rapports, une technologie hybride douce et une suspension sophistiquée à double triangulation à l'avant et multibras à l'arrière. Malgré le passage à une plateforme différente, la répartition des masses ne devrait pas être très différente du rapport 47:53 du coupé actuel.

Le style général devrait être celui d'une SL modifiée en coupé. Cependant, l'habitacle luxueux du roadster, baigné de cuir, adoptera davantage de fibre de carbone et de touches sportives pour mieux correspondre au statut de la GT en tant que machine axée sur la piste. Bien sûr, le plus grand changement par rapport à son prédécesseur sera l'adoption d'une disposition 2+2 alors que la voiture actuelle n'a que deux places.

La nouvelle génération devrait sortir en 2023, exclusivement en tant que coupé puisque le roadster a été retiré, maintenant que la SL utilise les mêmes soubassements que la GT. Le haut de gamme V8 PHEV sera probablement ajouté à la gamme plus tard pour concurrencer la 911 hybride de Porsche, déjà confirmée.