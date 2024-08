Il y a comme un air de changement chez Kia, plus précisément pour le Sportage, le SUV le plus important de la gamme du constructeur coréen. Lancée en 2021, la génération actuelle va subir un restylage dans les mois à venir, avec des changements majeurs en termes d'esthétique, mais aussi d'intérieur et de motorisations. En voici un aperçu dans notre rendu.

Evolution basée sur le Sorento (et plus)

Basée sur les photos espions des prototypes Kia de ces derniers mois, notre reconstitution graphique met surtout en évidence l'évolution stylistique de la zone avant.

Motor1.com Nouveau Kia Sportage (2024), Motor1.com renders

C'est ici que se concentreront les principales innovations esthétiques du Sportage qui, selon toute vraisemblance, adoptera un style plus proche de celui déjà vu sur les Sorento, EV9 et K4, la berline compacte vendue (pour l'instant) uniquement aux États-Unis.

Les actuels phares "fendus" devraient être remplacés par des graphismes encore plus nets, tandis qu'au centre, nous devrions trouver une calandre "Tiger Nose" redessinée et plus fine. Hormis les nouvelles jantes en alliage et les couleurs de la carrosserie, les dimensions ne changeront pas.

En effet, la Kia devrait conserver sa longueur de 4,52 m, sa largeur de 1,87 m et sa hauteur de 1,65 m.

Les moteurs

Compte tenu de la forte parenté avec le Hyundai Tucson, il est probable que le Sportage hérite de la plupart des moteurs présents dans la gamme de son "cousin", qui a lui aussi été récemment restylé.

Vue arrière de trois-quarts de l'actuel Kia Sportage

Actuellement, le Tucson peut être commandé en version mild hybrid à essence de 160 ch, full hybrid de 215 ch et plug-in hybrid de 253 ch, ce dernier permettant une autonomie de plus de 60 km en mode électrique. La liste comprend également la version 1.6 diesel mild hybrid de 136 ch.