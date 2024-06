Bien que de plus en plus de constructeurs aient abandonné le segment des citadines pour concentrer leurs investissements sur des modèles plus grands, certains continuent à s'intéresser à cette tranche du marché.

Dans ce cas, nous parlons de Kia qui, exactement vingt ans après le lancement de la première série, présente la quatrième génération de la Picanto, son plus petit modèle. Le style est entièrement nouveau, tandis que les nombreux équipements technologiques embarqués la rapprochent des modèles d'une catégorie supérieure.

Extérieur de la Kia Picanto

Les dimensions sont restées pratiquement les mêmes que celles de la génération précédente : 3,60 mètres de long et 1,60 mètre de large, mais le chiffre le plus intéressant est celui de l'empattement, qui atteint 2,60 mètres. Pas mal pour une voiture qui n'atteint même pas les quatre mètres. Mais là où la Kia Picanto a le plus changé, c'est dans son style, conforme au dernier langage stylistique du constructeur coréen.

L'arrière avec les nouveaux phares LED de la Kia Picanto relookée

Les blocs optiques sont désormais dotés de la technologie Full-LED et reprennent la forme de ceux déjà vus sur son grand frère EV9. Le pare-chocs est également nouveau, avec des prises d'air plus grandes et un look plus poli et sportif. Le design des jantes (en alliage à partir de la version d'entrée de gamme) est également agréable, allant jusqu'à 16 pouces.

Intérieur de la Kia Picanto

Une fois à bord de la Kia Picanto rénovée, on se retrouve plongé dans un environnement beaucoup plus raffiné que par le passé. Cela est dû aux nouveaux matériaux choisis pour la sellerie et aux nombreuses technologies embarquées, qui rehaussent le niveau de qualité perçue.

Au centre du tableau de bord se trouve désormais le système d'info-divertissement avec un écran tactile de 8 pouces, mais la connexion avec Apple CarPlay et Android Auto n'est possible que par câble. Le combiné d'instruments est également numérique et dispose d'un écran central avec des graphiques personnalisables de 4,2 pouces. Par ailleurs, nous avons apprécié la décision de conserver les commandes physiques pour la climatisation.

Beaucoup plus de technologie à bord de la nouvelle Kia Picanto

Il y a beaucoup d'espace dans l'habitacle. L'empattement généreux offre beaucoup de centimètres pour les jambes et la tête de ceux qui voyagent à l'arrière. Mais si quatre personnes peuvent voyager confortablement, cinq personnes risquent d'être à l'étroit. La capacité de chargement est également bonne, avec une configuration standard de 255 litres. Pas mal quand on sait que la Fiat Panda, plus longue de quelques centimètres que la Picanto, s'arrête à 225 litres.

Kia Picanto : conduite

Deux moteurs sont disponibles à ce stade précoce de la commercialisation, tous deux à essence : un trois cylindres 1.0 de 63 ch ou un quatre cylindres 1.2 de 79 ch. Il est intéressant de noter que ces deux moteurs peuvent également être associés à une boîte de vitesses automatique robotisée. Un choix peu courant dans ce segment de marché. Pour ce premier contact avec la nouvelle Picanto, nous avons pris le volant de la 1.0 de 63 ch. Nous le disons tout de suite : le trois cylindres atmosphérique n'est pas un éclair de guerre, mais son poids de moins de 1 000 kg fait que la plus petite Kia de la liste des prix n'en est pas moins brillante d'un feu rouge à l'autre.

La face avant de la nouvelle Kia Picanto

La boîte de vitesses manuelle a un bon rapport, avec les premiers rapports courts parfaits pour la ville, l'habitat naturel de la voiture, où l'on apprécie surtout la légèreté de la direction, qui permet d'effectuer des manœuvres même serrées avec aisance. Nous avons également apprécié l'excellente visibilité dans le trafic, garantie par les grandes surfaces vitrées, tandis que les réglages sont plutôt souples : parfaits pour absorber les nids-de-poule et les bosses lors des déplacements en ville, un peu imprécis lorsqu'il s'agit d'aborder un tronçon de route plein de virages. En revanche, elle reste très confortable.

La suite d'Adas disponible en option est également de qualité, avec notamment un système de maintien de la trajectoire, un système de reconnaissance des limitations de vitesse et un système de freinage d'urgence automatique avec reconnaissance des piétons et des cyclistes. Tous les systèmes sont bien calibrés et ne sont jamais trop intrusifs en conduite.