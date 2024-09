La gamme de voitures électriques de Kia va bientôt s'enrichir de nouveaux modèles. Après l'arrivée de la nouvelle compacte EV3, la plus petite EV2 viendra s'ajouter en 2025. Ce crossover électrique mesurera environ 4 mètres de long et sera la première voiture de la marque développée spécifiquement pour le marché européen.

À travers notre rendu, nous essayons de savoir à quoi elle ressemblera, en rappelant que le prix catalogue devrait se situer entre 20 000 et 30 000 euros.

Une petite électrique

Notre rendu donne un aperçu de la future Kia EV2. La nouvelle petite voiture électrique coréenne aura un design inspiré de celui des grandes voitures à batterie de la marque, inauguré par l'EV9 et repris plus récemment par l'EV3.

En particulier, les blocs optiques avant à la signature lumineuse en forme de faucille ne devraient pas manquer, combinés à un capot plutôt carré positionné sous un pare-brise très vertical. Comme mentionné, la longueur totale devrait être de 4,00 mètres maximum, soit 30 cm de moins que l'EV3, mais avec un empattement plutôt généreux de 2,56 mètres, ce qui devrait assurer une agilité suffisante dans le trafic urbain.

Motor1.com Kia EV2 (2026), rendu par Motor1.com

Plus généralement, la carrosserie et le châssis pourraient être communs avec ceux de la petite Hyundai Inster, la "soeur" de l'EV2, par rapport à laquelle, cependant, cette nouvelle coréenne pourrait avoir des packs de batteries différents : elle aurait une capacité de 42 kWh avec la chimie LFP et de 62 kWh avec la chimie NMC, des valeurs suffisantes pour garantir respectivement 300 ou 440 km d'autonomie selon le cycle WLTP, d'après des rapports récents de certains magazines britanniques.

Un segment important

Lorsqu'elle sera commercialisée, la nouvelle Kia EV2 s'inscrira dans le segment A renaissant, qui accueille aujourd'hui de nouveaux modèles clés pour les différentes marques. On y trouve des noms comme la Citroën C3, longue de 4,01 mètres et également disponible avec des moteurs thermiques, et la Fiat Grande Panda, apparentée à la voiture française, mais aussi la Dacia Spring et, bien sûr, sa "sœur" Hyundai Inster.