Le Grand Prix de Singapour aura lieu le dimanche 22 septembre. Pour souligner ses liens étroits avec l'équipe Mercedes-AMG Petronas, le constructeur automobile allemand a développé la GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition exclusive, une série limitée de 200 unités équipées du moteur V8 biturbo de 4,0 litres d'AMG développant 612 ch.

La Motorsport Collectors Edition, destinée en particulier aux collectionneurs passionnés de Formule 1, est tellement spéciale que, pour la protéger contre le vol et le vandalisme, elle a été équipée d'un système de surveillance du véhicule Guard 360. En outre, chaque client reçoit une housse intérieure AMG personnalisée et spécifique, avec une housse extérieure respirante en tissu de fibres synthétiques résistant à la déchirure et une housse intérieure en flanelle antistatique. Le prix n'a pas encore été annoncé.

Livrée piste

La GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition se distingue d'emblée par le motif peint à la main avec des étoiles Mercedes argentées sur les flancs arrière, associé aux bandes filigranes décoratives dans la livrée Petronas, qui s'étendent des ailes avant jusqu'au toit en passant par la ceinture de caisse.

La Motorsport Collectors Edition est équipée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup de série. Les dimensions sont de 295/30 ZR 21 à l'avant et de 305/30 ZR 21 à l'arrière. Les jantes forgées AMG de 21 pouces à rayons croisés et finition noire mate sont rehaussées par des flasques de couleur Petronas, tout comme les étriers de frein haute performance AMG en céramique de série, avec étriers fixes à six pistons à l'avant et étriers flottants à un piston à l'arrière.

Le pack extérieur AMG en fibre de carbone est de série, tout comme le toit panoramique en verre et le pack aérodynamique AMG avec un aileron arrière fixe sur le hayon.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT 63 PRO - Motorsport Collectors Edition (2024)

Détails aux couleurs de Petronas à l'intérieur

La GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition est équipée de série de sièges AMG Performance en cuir Nappa/microfibre noir avec surpiqûres couleur Petronas et emblèmes AMG en relief dans les appuis-tête. Le volant chauffant AMG Performance est en cuir/microfibre avec surpiqûres de la même couleur, que l'on retrouve également sur les panneaux de porte, le tableau de bord et la console centrale.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT 63 PRO - Motorsport Collectors Edition, les détails

Le système audio surround Burmester High End3D, avec 15 haut-parleurs et une puissance de 1 170 watts, est de série, tout comme la caméra 360, l'assistant d'intérieur MBUX, le pack d'aide à la conduite et l'affichage tête haute. Il y a aussi AMG Track Pace, pour un soutien lors de la conduite sur circuit, et le pack Energizing pour rendre l'habitacle plus confortable sur les longs trajets.