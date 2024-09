L'EQS et la Classe S deviendront un seul et même modèle d'ici 2030. Le destin des deux fleurons de Mercedes est déjà tout tracé, le CEO Ola Kallenius ayant révélé les plans à Autocar ces dernières semaines. Basée sur la plateforme MB.EA Large, la Classe S de la fin de la décennie pourrait apporter de nombreuses innovations technologiques.

La nouvelle philosophie du design

Notre rendu donne corps à la future Classe S, qui aura un design complètement différent de celui de l'EQS. L'idée de Mercedes est d'abandonner rapidement les lignes très douces des modèles de la gamme EQ.

L'entreprise n'a pas révélé quelle serait la philosophie stylistique de ses prochaines voitures, mais il est probable que les designers suivront l'exemple de BMW et Audi, dont les modèles électriques ont certes un look futuriste, mais restent conservateurs et peu éloignés des versions à moteur à combustion.

Motor1.com Mercedes Classe S électrique (2030), Motor1.com renders

Dans le cas de la Classe S, Mercedes pourrait donc adopter des formes anguleuses et marquantes. La grande calandre sera conservée et pourrait être éclairée, tandis que le logo de la marque pourrait être mis en évidence sur le capot, conformément à la tradition du modèle. Dans l'ensemble, on s'attend également à des flancs musclés et à des caméras à la place des rétroviseurs pour améliorer au maximum l'aérodynamisme.

Elle sera toujours pionnière

Il est très difficile d'imaginer aujourd'hui quelle sera l'évolution technologique de Mercedes. D'autant plus que la Classe S a toujours été pionnière de nombreuses innovations, non seulement pour la marque, mais aussi pour l'ensemble du monde automobile. Il est donc probable que la future génération présentera également des solutions avant-gardistes et surprenantes, avec un accent particulier sur la conduite autonome de niveau 3 (au moins).

Une Mercedes EQS équipée du pack Drive Pilot, le système de conduite autonome de niveau 3 Mercedes Classe S 500

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, nous pourrions voir apparaître des batteries de nouvelle génération (peut-être à l'état solide) avec une densité énergétique parmi les meilleures au monde et des moteurs électriques efficaces. Mais il est évident que nous avons le temps de recueillir plus d'informations et de voir ce que Mercedes nous réserve.