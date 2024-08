Icône du luxe automobile, la Classe S traverse une période difficile en raison de la baisse de ses ventes. Au premier trimestre, les livraisons ont chuté de près de 37 % pour atteindre seulement 16 900 voitures, y compris les versions AMG et Maybach. La marque allemande haut de gamme n'a pas communiqué les chiffres de vente de la Classe S pour le deuxième trimestre. Cependant, les livraisons combinées de la Classe S, de l'EQS, de l'EQS SUV et du GLS ont chuté de près de 23 % pour atteindre 33 400 voitures.

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Mercedes ait confirmé les rumeurs concernant la réduction de la production de son modèle haut de gamme. Dans une interview accordée à Automobilwoche, un porte-parole de l'entreprise a annoncé que la Classe S serait fabriquée en une seule équipe à l'usine 56 de Sindelfingen. Selon la publication, l'usine d'assemblage est sous-utilisée depuis des mois en raison d'une forte baisse des ventes.

L'Automobilwoche cite un fournisseur de composants intérieurs qui estime que la réduction de la production de la Classe S est une "catastrophe". Le passage à une seule équipe sur le site de Sindelfingen entrera en vigueur après les vacances d'août. Le représentant de Mercedes précise que certains des travailleurs se verront confier d'autres tâches liées à la production dans l'usine où est également fabriquée la EQS, une voiture entièrement électrique.

Si l'on considère ses principaux rivaux nationaux, qui regroupent également les ventes de leurs voitures phares avec d'autres modèles, BMW était en hausse tandis qu'Audi était en baisse au cours du premier semestre 2024. La demande pour les séries 7 et 8 a augmenté de 11,4 % pour atteindre 30 249 voitures en juin. Les voitures du segment D d'Audi ont subi une perte de 16,5 % pour atteindre 8 487 voitures. La production de ces grands modèles Audi a chuté de 46 % entre janvier et juin, pour atteindre seulement 5 788 voitures.

Mercedes travaille sur une mise à jour de la Classe S à mi-parcours. Fin juin, le PDG Ola Källenius a déclaré que l'entreprise dépensait "beaucoup plus" que ce qu'elle investit habituellement dans un modèle lifté. L'entreprise a assoupli ses objectifs trop ambitieux en matière de véhicules électriques en décidant d'investir davantage dans les moteurs à combustion. Des trois grandes berlines allemandes, la Classe S est la seule à proposer encore un moteur à douze cylindres, mais il n'est disponible que dans la variante huppée Maybach.

N'oublions pas qu'il y a quelques années encore, il existait des modèles Classe S Coupé et Classe S Cabriolet. Ces deux modèles ont été supprimés de la gamme et remplacés indirectement par le nouveau coupé 2+2 GT et le duo SL.