Si un constructeur s'oriente vers l'électrification de l'ensemble de sa gamme, il va forcément créer de plus en plus de points de contact entre les modèles thermiques et les modèles zéro émission. Mercedes, par exemple, a fait savoir que, du point de vue du design, les choses convergent.

Selon la direction du constructeur, les prochaines générations de la Classe S et de l'EQS se différencieront par la motorisation, toujours à combustion interne pour la première et exclusivement à batterie pour la seconde.

À partir de 2025

Les premiers résultats de cette nouvelle voie seront visibles dès l'année prochaine. En 2025, en effet, la Classe S et l'EQS recevront une série de mises à jour. Les deux vaisseaux amiraux subiront également des changements l'année suivante. Ils ouvriront la voie aux prochaines générations des deux modèles, qui seront commercialisés d'ici la fin de la décennie.

La décision de s'engager dans une nouvelle voie stylistique commune à tous les modèles, quelle que soit leur motorisation, s'inscrit dans la nouvelle stratégie du groupe de Stuttgart, qui revoit ses plans de développement et son mix de ventes pour faire face à l'évolution du marché des voitures électriques.

Par exemple, alors que Mercedes pensait auparavant que les voitures à zéro émission représenteraient 50 % de l' ensemble des véhicules dès 2025, cet objectif a été reporté à 2030. En outre, Mercedes a récemment fait savoir, par la bouche de son PDG Ola Kallenius, qu'elle continuerait également à investir dans le développement de moteurs à essence et qu'elle continuerait à vendre des voitures équipées d'un moteur à combustion plus longtemps que prévu.

Comment la gamme sera-t-elle renouvelée ?

Au-delà de la question du style, il y a chez Mercedes un besoin de renouveler la gamme des modèles actuellement sur la liste. Les volumes de la gamme thermique se sont contractés de 22 % au premier semestre 2024. Mais les ventes de voitures électriques n'ont pas permis de compenser la baisse des ventes.

Les résultats décevants des ventes des modèles EQS et EQE ont poussé le constructeur à revoir sa stratégie électrique. Désormais, le constructeur affectera une partie des fonds initialement prévus pour le développement de ces modèles à d'autres voitures capables d'atteindre des volumes plus importants.