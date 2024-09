Toyota vend actuellement la Supra homologuée pour la route avec des moteurs quatre et six cylindres fournis par BMW. La variante GT4 réservée à la piste utilise également un six cylindres en ligne d'origine bavaroise. En 2026, la branche australienne de la société intégrera un gros V8 développé en interne. Il s'agit d'un moteur atmosphérique de 5,0 litres destiné à équiper une voiture de course du championnat Repco Supercars.

Si vous connaissez les moteurs Toyota par leur nom de code interne, la Supra V8 recevra le 2UR-GSE, un moteur en aluminium que l'on retrouve dans une multitude de produits. Les IS F et GS F en sont équipées, tandis que les modèles RC F, LC 500 et IS 500 F Sport sont toujours dotés du 5.0. On le retrouve également dans le pick-up Hilux qui a triomphé au Rallye Dakar en 2019.

Toyota souhaite participer au championnat Supercars pendant au moins cinq ans, dans le cadre de la réglementation Gen3 introduite en 2023. La Supra hardcore affrontera la Ford Mustang et son moteur Coyote de 5,4 litres. Actuellement, les équipes Chevrolet utilisent une Camaro équipée d'un V8 de 5,7 litres, mais une mystérieuse remplaçante est en route depuis que la muscle car est morte à la fin de l'année 2023.

Toyota engagera au moins quatre Supra GR, dont deux seront pilotées par Chaz Mostert et Ryan Wood pour l'équipe Walkinshaw Andretti United. L'autre équipe n'a pas encore été annoncée. À partir de 2026, WAU passera des Ford Mustang aux Toyota Supra. Il convient de mentionner que le groupe Walkinshaw Automotive collabore déjà avec Toyota en convertissant des pick-ups Tundra à la conduite à droite à Melbourne, en Australie.

Avec l'arrivée de Toyota, 2026 sera la première saison depuis 2019 où le championnat Repco Supercars comptera trois constructeurs. Au cours de la dernière décennie, Volvo, Nissan et Mercedes ont également participé au championnat avant de l'abandonner.

Toyota Supra 2026, voiture de course du championnat Repco Supercars