Les acheteurs de camions en Europe ont un nouveau Toyota Hilux à l'horizon, qui apporte un peu plus de puissance et d'efficacité au populaire pick-up. Le constructeur vient de lancer une version hybride légère qui ajoute une bonne dose de poussée au groupe motopropulseur diesel déjà très performant.

Cette version du Hilux est équipée d'un système hybride léger de 48 volts avec un seul moteur incorporé dans le groupe motopropulseur, ce qui ajoute 16 chevaux (12 kilowatts) et 48 livres pieds (65 Newton-mètres) de couple au mélange. Ce moteur est fusionné avec le quatre cylindres diesel turbocompressé de 2,8 litres de Toyota, qui produit à lui seul 201 ch et un couple impressionnant de 369 lb-pi. Une petite batterie au lithium de 48 V alimente le moteur, et comme il s'agit d'un système hybride léger, il n'y a pas de mode électrique uniquement.

Galerie: Toyota Hilux 2024

20 Photos

Ainsi équipé, Toyota affirme que le Hilux Hybrid 48V est cinq pour cent plus efficace à la pompe que le groupe motopropulseur diesel standard. Cela est dû en partie à un système d'arrêt-démarrage amélioré qui est censé améliorer la conduite dans un trafic dense et discontinu. Grâce au moteur électrique, le moteur peut rester arrêté un peu plus longtemps dans les situations extrêmement lentes. Toyota réduit également le ralenti du moteur diesel à 600 tr/min afin de consommer moins de carburant. Il convient de noter que, bien que le constructeur automobile mentionne une amélioration de 5 % de l'efficacité, les statistiques spécifiques concernant l'économie de carburant ne sont pas encore disponibles.

Le nouveau Hilux Hybrid 48V offre plus qu'un simple groupe motopropulseur modifié. Le pick-up électrifié est équipé du système Multi-terrain Select de Toyota, qui comprend six modes de conduite : Dirt, Mud, Rock, Sand, Deep Snow, ou choisissez Automatic et laissez le camion décider de ce qui est le mieux. Pour que le Hilux soit à la hauteur de sa réputation de tout-terrain, les ingénieurs ont pris des mesures supplémentaires pour imperméabiliser les composants électriques. Le camion hybride peut se frayer un chemin dans une eau d'une profondeur de 30 cm.

Ce nouveau Hilux hybride n'est pas aussi vif que le Toyota Tacoma hybride proposé en Amérique du Nord, qui reçoit le groupe motopropulseur I-Force Max de 2,4 litres développant 326 ch. Comme pour le Hilux, les chiffres d'efficacité n'ont pas été publiés pour le Taco, alors il reste à voir lequel des deux véhicules est le plus frugal à la pompe. Autocar nous rappelle que le Hilux diesel standard a déjà obtenu une certification WLTP de 29,7 miles par gallon (soit 48km pour 3,7 litres).

Pour les acheteurs européens, le Hilux Hybrid 48V 2024 sera commercialisé au milieu de l'année 2024, exclusivement en version Double Cabine.