Hier encore, nous parlions du "nouveau" Land Cruiser 70 à empattement court disponible aux Émirats arabes unis. Aujourd'hui, Toyota a également ramené le vénérable tout-terrain au Japon. Lancé à l'origine en 1984, le J70 a été abandonné au pays du soleil levant en 2004, avant de revenir dix ans plus tard pour une année seulement. Il a ensuite disparu à nouveau, et il est maintenant de retour pour 2024. Le modèle JDM a été dévoilé au Japan Mobility Show et est désormais commercialisé.

Des équipements beaucoup plus modernes

Ce n'est plus le même tout-terrain Toyota d'il y a 40 ans, puisque cette dernière itération est équipée de systèmes modernes tels que l'aide au démarrage en côte (HAC) et le contrôle d'assistance en descente (DAC). Toyota équipe le Land Cruiser 70 JDM d'une boîte de vitesses automatique à six rapports ainsi que du contrôle de stabilité du véhicule (VSC) et du contrôle de traction actif (A-TRC). Le châssis en échelle, très fiable, est toujours associé à des blocages de différentiel électroniques.

Disponible exclusivement en version SUV

Au Japon, le Land Cruiser renaissant de la série 70 est proposé exclusivement sous la forme d'un SUV à six portes équipé d'un moteur diesel. Il s'agit d'un moteur turbo de 2,8 litres développant 201 chevaux et un couple de 500 newtons-mètres. En Australie, le véhicule tout-terrain peut être équipé d'un V8 diesel, tandis que les Émirats arabes unis bénéficient d'un moteur à essence V6 de 4,0 litres atmosphérique. Selon les régions, le modèle tout-terrain est également disponible en version pick-up et en version SUV "courte" à trois portes.

Nous sommes presque en 2024, mais il est encore possible d'acheter un véhicule flambant neuf avec un rétroviseur monté sur l'aile. Le Japon étant un marché où la conduite se fait à droite, ce rétroviseur supplémentaire est monté sur l'aile gauche afin de résoudre les problèmes d'angle mort à l'ancienne. En ce qui concerne les bizarreries, le tuner maison Modellista propose des antibrouillards à LED jaunes et un certain nombre d'autres gadgets.

Disponible uniquement en version AX et produit à l'usine de Yoshiwara au Japon, le Land Cruiser de la série 70 en version JDM pèse 2 300 kg. Il mesure 4,89 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,92 mètre de haut, avec un empattement de 2,73 mètres. Le moteur diesel coupleux est alimenté par un grand réservoir de 130 litres.

Toyota demande 4 800 000 yens, soit environ 29 630 euros au taux de change actuel. Le Land Cruiser ressuscité peut également être commandé avec un service d'abonnement Kinto à partir de 45 760 yens (282 euros) par mois. Aussi intéressante que puisse paraître cette offre, elle est assortie d'un plan de sept ans et vous devrez payer 6 153 840 yens (37 990 euros) avant de devoir restituer le véhicule.

Toyota estime qu'il se vendra environ 400 unités par mois sur le marché national.