Subaru présente la nouvelle génération du Forester en Amérique du Nord. Le SUV japonais subit des changements majeurs à l'extérieur comme à l'intérieur, sans abandonner son esprit tout-terrain et les moteurs du modèle sortant.

Il arrivera dans les concessions américaines au printemps 2024, tandis que nous n'avons pas encore d'informations précises sur ses débuts en Europe.

Ce qui change à l'extérieur

Toujours basé sur l'architecture de la Subaru Global Platform, le Forester bénéficie d'une rigidité torsionnelle accrue de 10 % grâce à une série de nouvelles mesures prises en cours de production. Cela se traduit par une sécurité accrue et une meilleure tenue de route. Au-delà du châssis, l'allure de la Subaru est entièrement nouvelle, à commencer par la grande calandre avec des éléments horizontaux noirs et des phares divisés en deux niveaux.

La partie inférieure de la calandre est également nouvelle, avec des détails trapézoïdaux (bronze sur les versions haut de gamme) et des phares antibrouillard triangulaires. Le design des passages de roue rappelle celui de la voiture de sport WRX (non commercialisée en Europe), tandis que l'arrière présente de nouveaux blocs optiques qui se prolongent vers le centre du hayon par une ligne noire brillante.

Intérieur et moteur

Les changements à bord sont également importants. Sur le nouveau Forester, on retrouve le système d'info-divertissement avec un écran vertical de 11,6 pouces repris des derniers modèles du constructeur japonais, tandis que le combiné d'instruments reste principalement analogique. Dans l'ensemble, le design du tableau de bord a été revu pour offrir plus d'espace pour les jambes, tandis que la sellerie a été mise à jour avec de nouveaux choix de matériaux souples et de cuir dans différentes couleurs.

Selon Subaru, le volume du coffre varie de 838 à 2 106 litres, ce qui en fait le plus grand jamais vu sur un Forester.

Sur le plan de la sécurité, Subaru EyeSight est un pack qui comprend le freinage d'urgence avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, la surveillance des angles morts et la direction d'urgence. Enfin, le seul moteur annoncé est le quatre cylindres essence 2.5 de 182 ch et 241 Nm, associé à une transmission intégrale améliorée et à une boîte de vitesses automatique à variation continue.