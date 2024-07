La BMW X3 M Competition n'est certainement pas une voiture comme les autres. Le préparateur Manhart considère toutefois la X3 haut de gamme comme une base de départ solide pour créer sa MHX3 650. La puissance n'est pas la seule à augmenter, l'esthétique a également été modifiée.

La plupart des clients devaient se contenter des 510 ch et du look agressif de la BMW X3 M. Mais il y a toujours ceux qui veulent se démarquer de la masse (si tant est que l'on puisse parler de masse dans le cas de la X3 M), et ce vers le haut. Pour ces personnes fortunées, Manhart a prévu toute une série de mesures.

Galerie: Manhart BMW X3 M Competition (2024)

Sous le capot, une unité de commande supplémentaire permet d'augmenter la puissance de 140 chevaux. Le couple passe à 880 Nm. Le système d'échappement en acier inoxydable avec fonction de clapet n'est pas non plus étranger à cette injection de puissance. Il se raccorde à des downpipes Manhart-Sport avec catalyseurs HJS à 200 cellules et débouche sur quatre sorties en carbone de 100 millimètres de diamètre. Une variante avec des embouts revêtus de céramique est également disponible.

Les modifications optiques rapprochent la X3 M du super SUV BMW XM. Le kit aérodynamique en carbone comprend un spoiler avant et un spoiler arrière ainsi que des bas de caisse spécifiques. Un diffuseur, également en fibre de carbone, a également été monté. Le décor typique de Manhart ne manque pas à l'appel et il n'est heureusement pas doré, mais argenté mat. Sans cela, cela vaudrait certainement la peine d'y réfléchir...

Les ailes sont équipées de jantes en aluminium multispoke noires avec des anneaux extérieurs argentés, mais elles sont également disponibles dans d'autres couleurs. Avec des dimensions de 9 x 22 et 10,5 x 22 et des pneus de 255/35 et 395/30, elles ne remplissent pas seulement les passages de roue de manière esthétique, mais assurent également une meilleure adhérence. Les suspensions abaissées de H&R permettent d'abaisser le centre de gravité.

On trouve également un peu de carbone dans l'habitacle. En outre, Manhart propose de répondre à tous les souhaits de ses clients grâce à son propre atelier de confection de selleries.