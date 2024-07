Il y a une nouvelle BMW X3 prévue pour 2025. Son allure est élégante, son intérieur high-tech et elle sera commercialisée dans le courant de l'année avec deux nouvelles motorisations. Mais il y a une chose qui ne sera pas disponible sur le nouveau X3, c'est une version M, comme nous l'avons vu dans les générations précédentes.

Selon BMWBlog, BMW ne proposera pas de version M du nouveau X3. L'option la plus sportive sera un X3 M50 avec une version légèrement améliorée du moteur turbocompressé 3,0 litres à six cylindres en ligne de BMW. En ce qui concerne le modèle M, BMW se concentrera plutôt sur une version performante pour son prochain crossover électrique iX3.

Cela coïncide avec des rumeurs datant de 2022 selon lesquelles le SUV haute performance pourrait passer à l'électrique. L'iX3M (ou quel que soit son nom) utilisera l'architecture Neue Klasse de BMW pour les SUV, et d'après ce que nous savons de cette plateforme, il sera très puissant. Le SUV performant devrait disposer d'au moins 600 chevaux, mais BMW affirme que la plateforme Neue Klasse EV est capable de développer jusqu'à 1 341 chevaux. On peut donc rêver.

C'est dommage, car le X3M est l'un des SUV les plus sympas qui existent. Son moteur six cylindres en ligne turbocompressé développe une puissance impressionnante de 473 chevaux et il est capable de franchir le cap des 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Avec la disparition de l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio et le passage à l'électrique du Porsche Macan, le marché des SUV compacts de luxe performants s'amenuise.

Nous avons contacté la firme pour obtenir une confirmation, mais BMW n'a pas confirmé ces rumeurs. Il reste donc une lueur d'espoir. Mais d'après tout ce que nous savons sur l'évolution de la marque vers l'électrification, il est peu probable que nous voyions un nouveau X3M à essence de sitôt. RIP.