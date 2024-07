Nos chers lecteurs ont certainement déjà étudié la rubrique : "Vous la connaissez encore ?". Nous y présentons des voitures d'autrefois qui sont aujourd'hui presque oubliées. Mais qu'en est-il des modèles qui circulent encore en grand nombre sur les routes ? Ces types que tout le monde connaît et qui ont déjà plus de 20 ans, mais parfois beaucoup moins.

Seront-ils un jour des voitures de collection ? Cette question est source de controverses. Nous souhaitons présenter quelques-uns de ces modèles dans notre série "Les classiques du futur".

De 02 à 1

La légendaire BMW 02 (1966-1977) avait encore le format d'une Golf. Mais avec la série 3, le modèle d'entrée de gamme de la marque devient de plus en plus grand. Dans les années 1990, des concurrents comme VW attaquent effrontément avec la Golf VR6, Audi lance l'A3 en 1996. BMW contre-attaque à partir de 1994 de manière un peu hésitante avec la première Série 3 Compact, qui devient cependant un flop en matière de design au plus tard dans la deuxième génération.

Il faut agir de manière cohérente. C'est ainsi que BMW présente la première série 1 il y a 20 ans. Certes, elle utilise elle aussi une grande partie de la technique de la Série 3, mais elle se présente de manière clairement indépendante.

Galerie: BMW Série 1 (E87, 2004-2013)

6 Photos BMW

La première génération de la BMW Série 1 se compose des véhicules compacts BMW E81 (berline bicorps 3 portes), BMW E82 (coupé), BMW E87 (berline bicorps 5 portes) et BMW E88 (cabriolet). La génération E81/E82/E87/E88 est produite de 2004 à 2013 et est parfois appelée E8x.

Design entre Rover et Bangle

À l'origine, BMW envisageait de reprendre le programme de design du modèle compact Rover R30 prévu pour la future série 1. C'est ainsi que l'on veut au moins sauver certains investissements après avoir quitté Rover en 2000. Mais on décide ensuite de développer la E8x parallèlement à la série 3 E90, qui sera lancée en 2005. La E8x partage environ 60% des composants avec la E90, dont la suspension avant et arrière, la structure, le châssis, les moteurs, la chaîne cinématique, le matériel et les éléments électroniques.

BMW Série 1 (E87, 2004-2013)

La première BMW Série 1 est développée sous la direction du chef du design Chris Bangle. Un soupçon du projet Rover R30 flotte encore dans l'air. Mais on mise sur le pliage typique de Hofmeister au niveau de la fenêtre latérale arrière, et la ligne affaissée dans la partie inférieure des portes est typique de Bangle. Si l'esthétique de la Série 1 trois et cinq portes n'a pas fait l'unanimité à l'époque, elle semble aujourd'hui tout à fait intemporelle. Au Salon de l'automobile de Genève 2002, le concept CS1 donne un avant-goût du design de la série 1, Christopher Chapman étant responsable du design extérieur des modèles à hayon.

Les premiers modèles de série de la Série 1 - en variante cinq portes à hayon E87 - sont présentés par BMW au Salon de l'automobile de Paris en septembre 2004. Avec une longueur initiale de 4.227 mm et une largeur de 1.751 mm, la cinq portes fait ses débuts dans la classe compacte. L'empattement de 2.660 mm est le même pour toutes les variantes.

Les dimensions de la cinq-portes correspondent à celles de la trois-portes depuis le renouvellement du modèle au printemps 2007. Visuellement, la ligne de vitrage de la trois-portes descend encore plus bas vers l'arrière que celle de la cinq-portes, les deux portes ont des vitres sans cadre. Le coffre variable a une capacité de 330 à 1.150 litres et le dossier de la banquette arrière rabattable 60/40 est de série. La trois portes est conçue en usine comme une quatre places, mais peut être commandée sans supplément en cinq places.

BMW Série 1 (E87, 2004-2013)

La BMW Série 1 doit sa position unique au sein de la catégorie compacte à deux caractéristiques : La traction arrière et les six cylindres en ligne. Au début de la production, trois moteurs à essence et deux moteurs diesel à quatre cylindres sont proposés (116i de 1,6 litre ; 118i, 120i, 118d et 120d de 2,0 litres de cylindrée). Tant les moteurs diesel que les moteurs à essence sont des moteurs en ligne à quatre soupapes. Un an après le début de la production, la 130i est présentée, un six cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée et d'une puissance de 265 ch. Elle devient jusqu'à aujourd'hui un secret de polichinelle en matière d'understatement.

Facelift, coupé et cabriolet à partir de 2007

Avec le facelift de mars 2007, tous les moteurs sont revus, tous les modèles reçoivent les mesures BMW EfficientDynamics (sauf la 116i, pour laquelle le passage à Efficient Dynamics a lieu en septembre 2007). Avec l'apparition du coupé ou du cabriolet la même année, trois nouveaux moteurs sont introduits. Les six cylindres 125i et 135i ne sont utilisés que dans les variantes coupé et cabriolet, tandis que le 130i est réservé aux versions trois et cinq portes.

Le facelift 2007 n'est visuellement visible au premier coup d'œil que pour les connaisseurs : la vue avant se distingue principalement par une prise d'air plus large avec une baguette décorative horizontale et des phares antibrouillard rectangulaires intégrés. La variante bi-xénon des phares reçoit des anneaux lumineux avec fonction de feux de jour.

BMW Série 1 Coupé et Cabriolet

La vue arrière se caractérise par un nouveau graphisme des feux arrière avec la technologie LED et une jupe arrière qui semble plus large. Dans l'habitacle, la console centrale est redessinée. Des rétroviseurs de porte, des poches de porte intégrées et des applications chromées font leur apparition, des qualités et des équipements issus des séries supérieures font leur apparition également.

Le facelift a introduit une série de mesures d'efficacité dans le cadre des packs EfficientDynamics - par exemple de nouveaux moteurs à essence à injection directe et à charge stratifiée ou un système automatique start-stop.

Le châssis est doté d'un essieu multibras en aluminium et d'une traction arrière avec un moteur monté longitudinalement, ce qui assure une répartition du poids de 50:50 - une configuration rare pour une hatchback, la plupart des véhicules de ce segment de marché étant équipés d'une traction avant.

1er M Coupé : la Série 1 supérieure

La variante la plus puissante de la première Série 1 est la Série 1 M Coupé avec le moteur BMW N54 six cylindres en ligne turbo, couplé à une boîte manuelle à six vitesses. 340 ch et 500 Nm par overboost propulsent cette voiture de 1,5 tonne à 100 km/h en 4,9 secondes. BMW a renoncé au nom de M1, pourtant évident, pour des raisons historiques.

BMW Série 1 M Coupé (2011/12) BMW Série 1 M Coupé (2011/12) BMW Série 1 M Coupé (2011/12)

Outre le moteur, le M Coupé dispose d'autres caractéristiques lui permettant de se démarquer des modèles Série 1 réguliers : il s'agit notamment d'un châssis sport de construction légère, d'un blocage de différentiel mécanique (valeur de blocage variable jusqu'à 100 %), d'un système de freinage composé et de roues de 19 pouces en alliage léger avec des pneus mixtes. Le châssis dispose d'un élargissement des voies de 60 mm sur l'essieu arrière et de 40 mm sur l'essieu avant, ce qui implique également un élargissement correspondant des ailes.

Des modifications supplémentaires sont apportées à la carrosserie, notamment par la modification de la jupe arrière avec spoiler, ainsi que par la modification de l'avant avec des ouvertures d'aération pour le système de refroidissement supplémentaire. À l'intérieur, la voiture dispose d'une sellerie en cuir et de moulures intérieures en alcantara, chacune avec des surpiqûres contrastées.

La Série 1 M n'est produite que dans sa variante coupé et est considérée comme le prédécesseur de la BMW M2. Les premiers modèles sont livrés en mai 2011, la production s'achevant dès l'été 2012. Au total, 6.331 exemplaires sortent des chaînes de production.

Après le lancement de la deuxième série 1 F20/F21 en 2011, les modèles à hayon E81/E87 sont progressivement retirés du programme, tandis que les coupés et cabriolets E82/E88 sont encore produits jusqu'en 2013, date à laquelle ils sont remplacés par la série 2 F22/F23. Plus d'un million d'exemplaires de la première série 1 sont produits entre 2004 et 2013.