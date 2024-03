Depuis quatre générations, la Volkswagen Golf est également disponible chez Audi. La première A3 est lancée en 1996, suivie en 1999 par la cinq portes. Son successeur arrive sur le marché en 2004, il y a donc 20 ans, et établit le nom supplémentaire de "Sportback" pour l'A3 avec portes arrière. À l'occasion du lifting de l'A3 actuelle, nous faisons un petit retour dans le passé. La deuxième génération de l'A3, appelée 8P en interne, a-t-elle l'étoffe d'un classique ?

Nous sommes le 23 juin 2004 : avant que les six Audi A4 DTM ne s'affrontent sur le Norisring pour la victoire, un autre protagoniste d'Ingolstadt fait sa grande entrée. Juste avant que les voitures DTM ne prennent leurs positions de départ pour le point culminant de la saison à Nuremberg, 20 Audi A3 Sportback effectuent quelques tours de démonstration sur le circuit urbain de 2,3 kilomètres.

Pour la nouvelle Audi A3 Sportback, il s'agit de la première grande apparition publique. Les véhicules seront pilotés sur le Norisring par des employés d'Audi impliqués dans le projet et le développement.

"La première cinq portes avec la sportivité d'un coupé allie les lignes athlétiques de la version trois portes à encore plus d'espace et de variabilité pour répondre aux exigences liées aux loisirs, à la famille et au sport".

En 2003, au Salon de l'automobile de Genève, Audi présente la deuxième génération de l'A3, le type 8P, qui a été conçu en 2000 par Gary Telaak (le design définitif a toutefois été gelé en 2001). La nouvelle A3 n'y est toutefois présentée qu'en tant que berline trois portes à hayon avec un moteur à quatre cylindres. Comme pour la Volkswagen Golf V, qui a fait ses débuts la même année, la base est la plateforme PQ35 du groupe Volkswagen. S'y ajoutent de nouveaux moteurs à essence avec injection de carburant stratifiée (FSI) et des boîtes de vitesses manuelles à six rapports de série (sauf pour le moteur à essence de base 1.6 et le moteur diesel 1.9).

Galerie: Audi A3 Sportback 8P (2004-2013)

4 Photos

Au milieu de l'année 2003, la gamme s'enrichit de deux modèles à vocation sportive : un 2.0 Turbo-FSI de 200 ch et un 3,2 litres VR6 de 250 ch. La transmission intégrale activable quattro avec traction Haldex et la boîte de vitesses semi-automatique S-Tronic sont introduites en option pour les modèles équipés de moteurs de plus de 140 ch (103 kW ; 138 ch) (quattro est de série sur le VR6).

Le modèle cinq portes "Sportback" suivra, comme mentionné ci-dessus, en juin 2004. Donc un peu plus tôt que son prédécesseur. L'A3 Sportback est 80 mm plus longue que la carrosserie de base à trois portes et dispose d'un espace amélioré à l'arrière et d'un coffre à bagages plus grand (370 litres). De plus, elle reçoit, outre des feux arrière modifiés, la nouvelle calandre avant "Single Frame", initialement introduite sur l'A8 W12 et qui ne sera appliquée qu'un peu plus tard à l'ensemble de la gamme A3.

Du côté des moteurs, un brave 1,6 litre à essence atmosphérique de 102 ch marque la base, puis viennent le 1.6 FSI de 115 ch, le 2.0 FSI (150 ch) et le 2.0 TFSI de 200 ch. À partir de 2007, d'autres moteurs à essence TFSI viendront compléter la gamme. Le 1.9 TDI de 105 ch est également très apprécié, tout comme le 2.0 TDI de 140 ch.

Selon la motorisation, des boîtes manuelles à cinq ou six vitesses sont embarquées, des boîtes automatiques Tiptronic ou S-Tronic sont disponibles en option. En 2005, la variante d'équipement "S line" est introduite avec de nouveaux éléments décoratifs et l'A3 à trois portes reçoit le même design avant que le modèle Sportback.

En août 2006, Audi présente la deuxième génération de la S3. Proposée en version trois et cinq portes, le type 8P-S3 de deuxième génération est propulsé par un moteur 2,0 litres FSI turbo essence du groupe Volkswagen, modifié et revalorisé, qui délivre une puissance maximale de 195 kW (265 ch). Comme pour tous les modèles Audi S, la construction provient de la maison quattro GmbH.

Le moteur est doté de pistons haute performance perfectionnés, d'une cartographie pression de suralimentation/carburant révisée, d'un turbocompresseur plus grand (KKK K04) et d'un refroidisseur d'air de suralimentation plus grand. La forme la plus puissante de ce moteur et la transmission intégrale quattro assurent une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h. Audi propose pour la S3 aussi bien avec une boîte manuelle à six vitesses qu'une boîte automatique à six vitesses S-Tronic.

Entre 2011 et 2012, l'Audi RS 3, qui n'existe qu'en version Sportback, est encore plus agressive. Ici, c'est un cinq cylindres turbo de 2,5 litres qui fait la musique, et la transmission intégrale est bien sûr de série. Elle doit aussi l'être pour que les 340 ch et 450 Nm soient proprement transmis à la route. L'A3 supérieure accélère à 100 km/h en 4,6 secondes.

Audi RS 3 Sportback (2011)

Dès le printemps 2008, la Sportback subit un premier lifting et reçoit des feux de jour de série. En été 2010, d'autres modifications de détail sont apportées, comme les poignées de porte avec entretoise chromée ou une baguette en aluminium intégrée dans la jupe avant. En octobre, la production de l'Audi A3 Sportback (8P) prend fin.

En dehors de l'Europe, l'A3 Sportback est assemblée par Audi Senna à Curitiba. De décembre 2012 à mars 2013, les dernières unités y seront fabriquées via des kits CKD de production allemande. Les unités sont destinées aux marchés argentin, brésilien et chinois, où l'ancienne génération connaît encore une forte demande.

Mais la série 8P n'en a pas fini pour autant. En Chine, elle peut continuer à vivre, l'A3 est remaniée techniquement par Shanghai Volkswagen. Alors que les premiers véhicules sont encore testés sur les routes chinoises en 2012 sous le nom de Skoda Sportback, le modèle entre en production de série en mai 2013 sous le nom de VW Gran Lavida après un rafraîchissement optique. Celle-ci durera jusqu'en 2018, date à laquelle suivra son successeur, lui aussi fortement apparenté à l'A3.