L'une des berlines sportives historiques de l'industrie européenne, la BMW M5, est à la fête. En effet, en 2025, elle fêtera ses 40 ans de carrière avec une puissance record dans sa dernière génération (727 ch) et, à nouveau, deux versions de carrosserie au choix, avec le retour du break Touring.

Mais... comment en est-on arrivé à la bête électrifiée actuelle, avec son moteur 4.4 V8 biturbo et son PHEV ? La route a été longue, sans aucun doute, et en termes mécaniques, il y a eu un peu de tout. C'est pourquoi, quelques jours après sa présentation, nous souhaitons nous pencher sur l'évolution mécanique de la BMW M5.

Des moteurs qui, jusqu'à présent, ont "évité" l'électrification et qui, pendant une grande partie de son histoire, ont évité les turbos. Mais les temps changent et nous savons tous qu'il faut évoluer ou mourir...

BMW M5 E28 (1985), la pionnière

Fabriquée depuis fin 1984, mais présentée au Salon d'Amsterdam en février 1985, la première M5 de l'histoire est née pour répondre à ceux qui demandaient plus que les 218 ch de la M535i de l'époque.

La solution ? Opter pour le puissant moteur M88/3, le six cylindres en ligne à essence atmosphérique de 3,5 litres déjà utilisé dans la M635i... et qui n'était rien d'autre qu'une évolution du bloc d'une super sportive comme la M1.

Avec un poids à vide de 1430 kg, la première M5 de l'histoire était capable d'atteindre une vitesse maximale de 245 km/h et un temps de 0 à 100 en 6,5 secondes, ce qui en faisait l'une des meilleures berlines sportives du monde à son époque.

BMW M5 E28

BMW M5 E34 (1988) - continuité

La troisième génération de la série 5 a fait un bond en avant à tous les égards, du design à l'équipement technologique. Mais en ce qui concerne la version sportive, la nouvelle M5 continuait à faire appel à des moteurs à essence atmosphériques à six cylindres en ligne.

Un bloc de 3,6 litres de 315 ch a été utilisé dans un premier temps, avant d'être complété en 1992 par un 3,8 litres d'une architecture similaire et d'une puissance de 340 ch.

Logiquement, le poids du modèle a également augmenté, atteignant 1,7 tonne, mais cela n'a pas été un problème pour améliorer ses performances : 250 km/h en vitesse de pointe (auto-limitée) et 6,3 secondes pour le 0 à 100. En outre, cette génération a proposé pour la première fois la M5 Touring, une véritable "licorne" à notre époque.

BMW M5 E34

BMW M5 E39 (1997), le modèle désiré

Pour beaucoup, il s'agit de l'une des meilleures BMW M de l'histoire. Et ce n'est pas étonnant, car aujourd'hui encore, la Série 5 E39 est très appréciée pour son design, sa qualité de fabrication et ses moteurs.

En outre, lors de son lancement en 1997, la M5 E39 est entrée dans l'histoire en étant la première de la série à opter pour un moteur V8 à essence à aspiration naturelle, développant 400 ch pour l'occasion.

Avec un poids de 1 795 kg, elle n'a eu aucun mal à passer de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes et à atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h (en autolimitation).

BMW M5 E39

BMW M5 E60 (2005), le seul V10 de l'histoire

Lancée en 2005, BMW étant le fournisseur de moteurs de l'écurie de F1 Williams Racing, la quatrième génération de la BMW M5 restera dans l'histoire pour son lien avec la discipline reine du sport automobile.

La raison ? Le moteur V10 dont elle était équipée était directement dérivé de celui de la FW27 utilisée sur les circuits de Mark Webber et Nick Heidfeld, mais adapté à la route, avec une puissance de 507 ch et un couple maximal de 520 Nm. La boîte automatique SMG à sept rapports n'a cependant pas convaincu tout le monde.

Avec un poids de 1 830 kg et des performances élevées de 4,7 secondes de 0 à 100 km/h et la vitesse de pointe habituelle de 250 km/h (autolimitée), elle a marqué le retour de la M5 Touring dans la gamme en un nombre très limité d'exemplaires.

BMW M5 E60

BMW M5 F10 (2011), bienvenue aux turbos

Plus grosse et plus lourde, contrebalancée par plus de puissance que jamais : telle est la formule employée pour la cinquième M5, la dernière M5 à propulsion arrière de la série et la première à adopter la turbocompression et une boîte automatique à double embrayage.

Pour ne rien arranger, le retour au moteur V8 s'est fait sur un bloc de 4,4 litres, équipé de deux turbocompresseurs à double spirale. Le résultat ? La puissance la plus élevée de l'époque, 560 ch, qui passe à 575 ch pour la M5 Competition Edition et à 600 ch pour la M5 30th Anniversary.

Dans ce dernier cas, l'accélération a été ramenée à 3,9 secondes (4,3 pour le modèle standard), tandis que la vitesse était toujours limitée à 250 km/h (155 mph).

BMW M5 F10

BMW M5 F90 (2018), transmission intégrale et record battu

Après quelques années au cours desquelles les voitures de sport BMW M ont été qualifiées de modèles "difficiles à conduire" (une affirmation qui incluait évidemment la M5 F10), la société allemande a décidé d'introduire la transmission intégrale sur sa nouvelle M5.

Un petit coup de pouce plutôt intéressant pour transmettre les 600 ch et 750 Nm déclarés par le nouveau modèle sur le bitume avec des garanties, assurant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h (en autolimitation).

Toutefois, pour ceux qui en voulaient plus, il y avait la version Competition correspondante, avec 625 ch, 3,3 secondes de 0 à 100 et une vitesse de pointe de pas moins de 305 km/h, et la CS, avec 635 ch et 3 secondes dans le même test d'accélération.

BMW M5 F90

BMW M5 G90 (2024), PHEV et record de puissance et de poids

La dernière génération (pour l'instant) de la BMW M5 arrive avec deux points forts : elle a pris le virage de l'électrification et le retour du break Touring a été annoncé.

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable combine le moteur à combustion 4.4 V8 biturbo de 585 ch et une unité électrique de 197 ch pour atteindre une puissance combinée de 727 ch et un couple de 1 000 Nm. Ces chiffres lui permettent d'atteindre 250 km/h ou 305 km/h, si vous payez l'option correspondante, mais avec laquelle elle obtient une accélération plus mauvaise que n'importe quelle version de la M5 précédente, avec 3,5 secondes dans le 0 à 100.

Et le fait est que le poids de la F90 était d'environ 1 900 kilos, alors que dans cette nouvelle génération, la M5 ne pèse pas moins de 2,4 tonnes sur la balance.

BMW M5 G90