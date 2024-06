En vertu de l'article L 211-1 du Code des assurances, tous les véhicules terrestres à moteur doivent être assurés sur le territoire français. Les propriétaires de voitures de collection sont ainsi dans l'obligation de souscrire un contrat d'assurance auto au tiers pour garantir au minimum leur responsabilité civile, même si l'automobile ne parcourt aucun kilomètre dans l'année. Quelles sont les spécificités d'une assurance auto pour un véhicule de collection ? Comment choisir le meilleur assureur spécialisé ? Voici des réponses dans cet article.

Qu'est-ce qui distingue l'assurance auto pour véhicules de collection des formules traditionnelles ?

Il est possible de souscrire un contrat auto traditionnel pour assurer une voiture de collection. Le conducteur peut choisir entre une assurance auto au tiers, une assurance tiers plus et la formule tous risques (qui possède généralement des garanties contre l'incendie, le vol et le vandalisme). Les voitures de collection sont des automobiles âgées de plus de 30 ans. Rares, elles ont une valeur marchande très élevée comparativement aux modèles de la même catégorie produits par la même marque. En cas de sinistre, le coût des réparations peut très rapidement s'envoler, car il est très difficile de trouver des pièces d'origine parfaitement identiques pour la remise en état. Souscrire une assurance auto classique pour un véhicule de collection laissera généralement le conducteur avec un reste à charge très important.

Pour faciliter la gestion des dépenses liées à la possession d'une automobile ancienne et rare, il vaut mieux choisir un contrat spécifique qui tient compte des besoins et des habitudes des passionnés. Trouver une assurance auto par Itandi ou via d'autres sites spécialisés peut être une excellente idée. Grâce à un réseau de partenaires comparateurs et assureurs de haute réputation, ces sites de comparaison permettent aux propriétaires de véhicules de collection d'accéder gratuitement et sans engagement aux meilleures offres du marché. En quelques minutes, il est possible de trouver un contrat sur mesure au meilleur prix pour réaliser de belles économies sur la majorité des postes de dépenses principaux en cas de sinistre. Les formules pour assurer les automobiles anciennes et rares sont exclusivement réservées aux personnes physiques.

Les souscripteurs d'une assurance auto pour voitures de collection doivent avoir plus de 21 ans et détenir un permis de conduire depuis plus de 3 ans. Ils doivent ne pas avoir eu d'accidents de la route depuis au moins 2 ans. La prime d'assurance est considérablement basse par rapport à celle d'un contrat auto traditionnel, car le risque de sinistre est plus faible. Les assureurs spécialisés apprécient le fait que les voitures de collection sortent rarement du garage. Les collectionneurs entretiennent régulièrement et très bien leurs véhicules. Ils prennent très peu de risques au moment de la conduite, qu'il s'agisse de participer à une cérémonie d'exposition ou à une compétition.

assurance auto voiture de collection

Les garanties d'une assurance auto pour voitures de collection

On retrouve dans ce type de document les principales garanties d'un contrat classique :

dommages matériels (vol ou tentative de vol, incendie, bris de glace, catastrophes naturelles ou technologiques, intempéries, attentats et actes terroristes, etc.),

(vol ou tentative de vol, incendie, bris de glace, catastrophes naturelles ou technologiques, intempéries, attentats et actes terroristes, etc.), protection du conducteur (assistance juridique, garantie automobiliste et responsabilité civile),

assistance (panne 0 km, accident et dépannage, entre autres).

En cas de sinistre, le conducteur bénéficie d'un remboursement basé sur la cote officielle des voitures de collection. Les indemnisations sont ainsi plus importantes en comparaison, par exemple, avec les compensations financières proposées pour les véhicules d'occasion cotés à l'argus. Un autre élément essentiel d'une assurance auto pour voitures de collection est la garantie circuit. Grâce à elle, le passionné peut protéger efficacement son automobile en cas d'éventuels dommages liés à la participation à des compétitions sportives spéciales.

Comment estimer correctement la valeur d'un véhicule de collection pour l'assurance ?

Généralement, les compagnies d'assurance font appel aux services d'un expert automobile pour déterminer la valeur de ce type de bien. La plupart d'entre elles proposent un contrat véhicule de collection pour tous les modèles très rares dont le prix sur le marché de l'occasion est plus élevé que celui pour un achat en neuf. Ces voitures n'ont pas donc besoin d'avoir plus de 30 ans pour bénéficier d'une assurance auto spéciale (certaines références ont à peine plus de 10 à 20 ans). Certains éléments peuvent aider l'expert à estimer la valeur du bien :

la marque,

le modèle,

l'année de production ou de mise en circulation,

le kilométrage,

la puissance du moteur,

l'état des éléments de la carrosserie et de l'habitacle,

la rareté et l'histoire du véhicule.

L'assureur prendra aussi en compte la qualité de l'entretien depuis l'acquisition (le respect des visites techniques, les différentes réparations effectuées, le nombre de pièces d'origine remplacées par des accessoires modernes, etc.). Pour fixer le prix du contrat pour la voiture de collection, la compagnie tient compte avant tout de sa grille tarifaire personnelle. Les autres facteurs communs analysés pour déterminer le montant de la cotisation annuelle sont la valeur du véhicule, le profil du souscripteur et les garanties/options choisies pour l'assurance. En moyenne, il faut débourser annuellement entre 250 et 1000 euros pour le contrat.

Conseils pour choisir la meilleure police d'assurance pour le véhicule de collection

Pour gagner en temps et en efficacité dans la recherche de la police d'assurance idéale pour véhicules de collection, il est possible d'utiliser un comparateur fiable et spécialisé. Ce type de plateforme recense des centaines d'offres d'assureurs pour aider à rapidement faire un choix judicieux. En quelques minutes, on peut obtenir plusieurs devis à comparer en fonction des besoins de couverture assurantielle exprimés.

Le comparateur en ligne présente un moteur de recherche performant, souvent alimenté par une puissante intelligence artificielle. Le propriétaire qui souhaite souscrire un contrat d'assurance auto pour véhicules de collection doit renseigner les informations adéquates dans les champs dédiés pour affiner sa requête. Celles-ci concernent l'identité complète du demandeur, sa profession, son adresse physique, les caractéristiques de la voiture et les types de garanties souhaitées.

Une fois que le choix est effectué parmi les offres les plus pertinentes, il est possible de contacter directement la compagnie concernée pour souscrire éventuellement le contrat en ligne de manière sécurisée. Avant de signer la convention d'assurance pour un véhicule de collection, il est essentiel de lire attentivement chaque ligne du document pour éviter de mauvaises surprises. Il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions de compréhension nécessaires au conseiller en cas de doutes. Le délai de carence, le taux de remboursement pour chaque sinistre et les exclusions de garanties doivent particulièrement retenir l'attention du souscripteur.

Même si un contrat apparaît intéressant à première vue, il est conseillé de mener sa propre enquête sur le professionnalisme et la qualité du service client de l'assureur en question. Les recommandations des proches déjà assurés de même que les avis clients en ligne dans les forums spécialisés peuvent être d'une grande aide. L'intéressé peut demander des conseils auprès des adhérents à la Fédération française des Véhicules d'Époque (FFVE).