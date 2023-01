Chaque nouvelle voiture à moteur thermique qu'Audi lancera au cours des trois prochaines années sera la dernière de son genre. La marque de luxe allemande a l'intention de ne présenter que des véhicules électriques à partir de 2026. Comme le prouvent les photos espion prises dans le nord de l'Europe, la S4 hérite d'embouts quadruples pour refléter les autres voitures de performance portant le nom S. Elle semble avoir la carrosserie complète de production ainsi que ses phares avant définitifs contrairement aux feux arrières qui ne sont que provisoire.

Il est difficile de savoir si le prototype est équipé d'un moteur diesel, étant donné que la version européenne de l'actuelle S4 (et de la plus grande S6) utilise un groupe motopropulseur TDI. Le V6 diesel de 3.0 L est proposé avec les carrosseries berline et familiale et est équipé d'embouts d'échappement factices. Aux États-Unis et sur d'autres marchés, Audi vend le véhicule avec un V6 à essence.

17 Photos

La S4 à moteur diesel est déjà dotée d'un système hybride léger, alors la logique veut que sa remplaçante soit également dotée d'une forme d'électrification. Espérons qu'elle ne se contentera pas d'un moteur à quatre cylindres comme c'est déjà le cas de la Mercedes-AMG C43. En parlant de moteurs, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Audi aurait rétrogradé l'A4 de nouvelle génération à la plateforme MQB et son moteur transversal pour économiser environ 1 milliard de dollars.

Alors que le style extérieur semble évoluer (avec de nouvelles poignées de porte affleurantes), attendez-vous à une révolution à l'intérieur où de précédentes photos espion de l'A4 Avant ont révélé un tableau de bord entièrement retravaillé. Malheureusement, ceux d'entre nous qui préfèrent les écrans soigneusement intégrés vont être déçus puisque le modèle de prochaine génération aura deux écrans fixés sur le tableau de bord.

Curieusement, les prototypes de l'A4 et de la S4 ont jusqu'à présent été testés exclusivement en version familiale. Audi n'a rien dit sur l'abandon de la berline, mais n'oublions pas que la prochaine Volkswagen Passat sera en break uniquement. Les berlines sont tombées en désuétude, même si nous avons encore du mal à croire qu'il n'y aura pas de berline A4. D'un autre côté, c'est plutôt logique puisque la marque d'Ingolstadt propose également l'A5 Sportback.

L'emballage devrait être retiré plus tard cette année, et la logique nous dit qu'Audi dévoilera d'abord l'A4 ordinaire. La S4 et la RS4 devraient arriver plus tard en 2024, et il est confirmé que cette dernière adoptera un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Les modèles RS dotés d'un moteur à quatre cylindres ont été officiellement écartés, de sorte que la super familiale devrait toujours avoir un V6.