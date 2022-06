Nos photographes espions ont aperçu pour la première fois l'Audi A4 de nouvelle génération en décembre 2021 et nous ont envoyé des images de divers prototypes depuis. Mais jamais encore nous n'avions vu la future S4, celle qui s'offre à nous dans ces nouveaux clichés.

Comment sait-on qu'il s'agit d'une S4 ? Les quatre sorties d'échappement, même si les découpes dans le pare-chocs arrière ne correspondent pas tout à fait aux embouts. Cela montre que le modèle n'avait pas tous les éléments définitifs, y compris les feux arrière.

Repérée dans les Alpes autrichiennes, la nouvelle Audi S4 Avant roulait à ras du sol en essayant de cacher le nouveau design élégant des poignées de porte. Le flanc élevé du pneu nous indique que les roues étaient plutôt petites pour une version de performance , mais qu'elles feront place à un ensemble nettement plus grand sur le modèle de production. En regardant de plus près, on s'aperçoit que les capuchons centraux sont équipés de ce que nous pensons être des capteurs pour l'intérieur de la voiture, où il y a beaucoup de matériel sur le siège du passager.

En parlant de l'intérieur, la nouvelle S4 disposera d'un tableau de bord fortement remanié avec un large écran numérique. En raison de l'angle des clichés, nous ne pouvons pas dire avec certitude si l'écran est assez grand pour intégrer l'infodivertissement et faire écho à la BMW M340i Touring récemment restylée. Ce n'est probablement pas le cas, et l'écran tactile devrait donc être soigneusement intégré à la console centrale plutôt que de ressortir comme sur la S4 sortante.

Le volant à méplat semble avoir été emprunté au Q4 e-Tron, tandis que le gros levier de vitesse de la transmission automatique a fait place à quelque chose de beaucoup plus petit. La simplicité du contrefort de porte est un autre signe que nous avons affaire à un prototype précoce, car il semble plutôt bon marché et ne convient certainement pas à une voiture de luxe. Ailleurs, le bouton de Start/Stop semble se trouver à peu près au même endroit, tandis que ces boutons/interrupteurs rouges sont destinés aux urgences pour couper le système électrique de la voiture en cas d'incendie.

Audi ayant annoncé qu'elle lancerait sa dernière voiture à moteur à combustion interne en 2025, la S4 Avant sera certainement la dernière de son genre avec un moteur à essence. Une question se pose : conservera-t-elle le V6 ? AMG ayant réduit la cylindrée de la C43 break de six à quatre cylindres et mis l'accent sur l'électrification, ne soyez pas trop surpris si les équipes d'Ingolstadt font de même. Pour ce que ça vaut, il a déjà été confirmé que la RS4 Avant sera équipée d'un système PHEV.

Audi commercialisera la berline A4 standard et l'Avant à un moment donné en 2023, et la S et la RS suivront probablement en 2024.