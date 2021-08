Les breaks de sport sont parmi les meilleurs véhicules polyvalents qui soient, surtout si l'on parle de l'époque où la Mercedes-AMG E 63 (W211) était proposée avec une troisième rangée de sièges. Cette époque est révolue depuis longtemps, car des contraintes ont empêché les ingénieurs d'installer des strapontins dans le coffre. Audi n'a jamais installé plus de cinq sièges dans la RS 6 Avant, et encore moins dans la RS 4 Avant.

Cela nous amène à la photo ci-jointe. Oui, il s'agit d'une RS 4 de la génération actuelle, avant le lifting, avec plus de personnes à l'intérieur que prévu. Repérée sur une autoroute en Catalogne, en Espagne, cette voiture rapide était conduite avec deux enfants à l'arrière, dans le coffre. Si l'on tient compte du fait qu'ils n'ont pas pu fermer le hayon, il y a de fortes chances que les passagers dans le coffre soient des ados.

Il va sans dire qu'il est extrêmement dangereux de placer des personnes dans le compartiment à bagages d'un véhicule, surtout si le hayon n'est pas complètement fermé. Comme si cela ne suffisait pas, cette RS 4 Avant roulait à grande vitesse sur l'autoroute, il est donc assez facile d'imaginer le pire des scénarios, qu'il s'agisse d'une collision par l'arrière ou d'un freinage brutal. Sans ceinture de sécurité pour maintenir les adolescents en place, les choses pourraient mal tourner en quelques secondes.

Peut-être que le propriétaire de l'Audi RS 4 aurait dû choisir le SQ7, car il est plus performant et offre plus de places à l'intérieur. Ceci étant dit, le SUV coûte un peu plus cher que la RS 4, avec un prix allemand montrant une différence de 14 200 € entre les deux modèles d'Audi Sport. L'image ci-jointe ayant été publiée par la police locale, nous pouvons supposer que le conducteur a été arrêté et condamné à une amende pour son comportement imprudent.