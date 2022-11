La génération actuelle du X5 est entrée en production à la fin de 2018. Cependant, un rafraîchissement majeur est prévu dans le courant de l'année prochaine et nous avons une nouvelle vidéo montrant le SUV déchargé d'un porte-voitures. Alors que le prototype est encore camouflé, cette séquence montre la machine sous tous les angles et révèle qu'elle a un nouveau groupe motopropulseur sous le capot.

Si vous êtes plus attentif, vous remarquerez sûrement les quatre pots d'échappement chromés à l'arrière et les rétroviseurs latéraux style M. Ces deux caractéristiques de design sont un signe évident de la présence d'un nouveau moteur. Elles indiquent que ce X5 est dans sa version M60i, qui remplacera l'actuelle M50i. Bien que les informations qui l'entourent ne soient pas encore officielles, nous avons une assez bonne idée de ce qui se cache sous le capot.

Galerie: BMW X5 M60i photos espion

Partageant son groupe motopropulseur avec le nouveau X7 M60i, le nouveau SUV positionné sous le X5 M sera équipé du moteur S68 de BMW. Il s'agit d'un V8 biturbo de 4,4 litres qui, dans cette application, sera soutenu par un système mild-hybrid de 48 volts. Une boîte automatique à huit vitesses et un système de transmission intégrale xDrive transmettront 530 ch 750 Nm de couple aux quatre roues.

Vous pourrez facilement reconnaître le X5 rafraîchi grâce au nouveau design de la calandre et aux phares plus fins. Les pare-chocs et les prises d'air remodelés, ainsi que d'autres modifications - incluant probablement de nouveaux designs de roues - feront également partie du nouveau style du X5. L'intérieur ne sera pas épargné non plus et le plus grand changement que nous nous attendons à voir est le dernier système d'infodivertissement de la société avec un écran incurvé et le logiciel iDrive 8.

Il est intéressant de noter que le X5 M devrait continuer à fonctionner sans assistance électrique dans le compartiment moteur. Cela signifie que le moteur V8 de 4,4 litres continuera très probablement à offrir la même puissance de 625 ch dans la version Compétition. Nous ne savons pas quand la famille X5 rafraîchie fera ses débuts, mais elle sera probablement disponible d'abord en Europe avant d'arriver sur le marché américain.