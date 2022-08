Quoi de mieux qu'une décapotable avec un moteur V12 ? Probablement rien, et c'est précisément pour cela que le dernier roadster Aston Martin V12 Vantage, dévoilé aujourd'hui à Pebble Beach, a été conçu, dessiné et construit.

Seuls 249 seront produits, tous déjà vendus à de riches et chanceux collectionneurs, et les livraisons commenceront à la fin de 2022. Du coupé V12 Vantage, il hérite du moteur et de ses 700 ch, de l'intérieur avec des sièges monocoques et de la tenue de route, mais perd en revanche le gros aileron arrière. Il perd en agressivité ce qu'il gagne en élégance !

Des performances qui décoiffent

La Vantage la plus extrême jamais construite, sous forme de cabriolet, confirme le légendaire V12 biturbo 5.2 britannique dans sa dernière évolution. Avec 700 ch et 753 Nm, comme dans la version avec toit, il est capable de propulser le cabriolet de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes (0,2 secondes de plus que le coupé) et jusqu'à une vitesse maximale de 322 km/h. Mais ce n'est pas tout.

À l'arrière, le différentiel autobloquant est toujours de la partie, associé à la boîte de vitesses automatique ZF à huit rapports éprouvée et calibrée pour l'occasion par les ingénieurs britanniques afin de permettre le confort ou la sportivité maximale, selon la situation.

Par rapport à la version cabriolet V8, les ingénieurs britanniques se sont chargés de monter un nouveau train de roulement, 50 % plus rigide à l'avant et 40 % plus rigide à l'arrière, particulièrement utile pour compenser le poids plus important du toit lorsqu'il est replié dans le coffre.

Plus généralement, l'ensemble du compartiment suspension a été mis à jour avec de nouvelles barres antiroulis, de nouvelles bagues plus rigides et de nouveaux ensembles de ressorts et d'amortisseurs. Enfin, le châssis a également été rigidifié pour compenser l'absence de toit, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport à une Vantage cabriolet classique.

Régime alimentaire

Le poids de la V12 Vantage Roadster s'élève à 1855 kg, soit seulement 60 km de plus que la version coupé. La version sans toit de la V12 Vantage conserve ainsi le rapport poids/puissance de 390 ch par tonne du coupé, obtenu grâce au "régime" spécial en fibre de carbone et plus encore.

Le pare-chocs avant, le capot, les ailes avant et les ailettes aérodynamiques d'Aston Martin sont en fibre de carbone, tandis que le pare-chocs arrière et le coffre sont en matériau composite. À cela s'ajoutent une batterie plus légère et le même système d'échappement à double sortie que le coupé, qui est plus léger de 7,2 kg.

Une autre contribution a été apportée par le système de freinage carbone céramique de série avec des disques avant de 410 mm et des disques arrière de 360 mm capables de supporter des températures supérieures à 800°C et de réduire le poids de 23 kg supplémentaires, ainsi que des étriers à 6 pistons.

Enfin, sont également confirmées les jantes en alliage de 21 pouces (déjà disponibles pour le coupé dans les couleurs Satin Black ou Satin Black Diamond Turned) et montées sur des pneus Michelin Pilot 4S, qui ont permis de réduire le poids de 8 kg supplémentaires. Si vous souhaitez utiliser la voiture presque exclusivement sur circuit, Aston Martin vous permet même d'ajouter des sièges Performance spéciaux en fibre de carbone à la configuration pour réduire le poids de 7,3 kg supplémentaires.

Extrême mais luxueuse

Malgré son aérodynamisme "exagéré" par rapport aux Aston Martin traditionnelles, capable de produire jusqu'à 204 kg d'appui et de diriger une grande quantité d'air aux bons endroits (notamment vers les radiateurs pour refroidir le puissant V12), la super voiture de sport britannique sans toit confirme son ADN "familial" de véritable grand tourisme de luxe.

L'intérieur, dans le respect de la tradition britannique, est en effet soigné et personnalisable dans les moindres détails, en choisissant par exemple entre le cuir tissé ou l'alcantara pour la sellerie. Sans oublier les nombreuses possibilités offertes par le programme de personnalisation Q by Aston Martin qui vous permet de construire votre propre modèle sur mesure.