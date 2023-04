L'Audi Q7 connaît un deuxième rafraîchissement pour la génération actuellement en cours de route. Le constructeur automobile allemand passe rapidement aux véhicules électriques et il est donc plus logique, financièrement, de mettre à jour le SUV actuel, plutôt que d'en développer un nouveau.

Les premiers véhicules de développement, du Q7, avaient un camouflage tourbillonnant couvrant des parties de la carrosserie. Plus récemment, les ingénieurs d'Audi sont passés à un mélange de revêtement noir et de ruban adhésif. Le Q7 mis à jour présente un carénage avant révisé qui semble avoir des entrées plus grandes dans les coins inférieurs. Il semble que la calandre reçoive également un nouveau style. Les phares ont aussi une nouvelle forme de bloc.

Les photos d'espionnage précédentes montraient l'enveloppe de camouflage le long des seuils latéraux alors que les révisions ne sont pas tout de suite évidentes sur celui-ci. À l'arrière, l'équipe couvre les feux arrière. Il y a aussi une partie inférieure redessinée du pare-chocs.

Nous n'avons pas encore de photos d'espionnage de l'intérieur du Q7 mis à jour. À en juger par les améliorations apportées aux autres véhicules de ce segment, des éléments tels que des écrans plus grands et à plus haute résolution semblent possibles.

Bientôt un SUV de 600 ch ?

Les changements de groupe propulseur sont également un mystère. Compte tenu de l'accent mis sur les véhicules électriques, nous ne nous attendons pas à des changements majeurs dans les moteurs à combustion du Q7. Les ajustements pourraient inclure des améliorations d'efficacité ou des réglages pour augmenter la sortie. Selon le marché, des choix d'essence, diesel et hybride rechargeable seraient disponibles.

Nous nous attendons à ce que le Q7 mis à jour fasse ses débuts au second semestre 2023. Si ce moment est exact, nous prévoyons de les voir dans les salles d'exposition au début de 2024.

Les débuts du Q7 actuel remontent à 2015, avec une première mise à jour en 2019. Cela signifie que des variantes de celle-ci seraient sur la route pendant plus de 10 ans au moment où Audi retirera cette version du SUV. Après 2026, Audi prévoit uniquement d'introduire des véhicules électriques.

Audi a aussi confirmée qu’un SUV Q6 E-tron entrera bientôt en phase de production. Il repose sur l'architecture Premium Platform Electric qui se trouve également sous la prochaine Porsche Macan EV. Une variante RS haute performance pourrait recevoir près de 600 chevaux.