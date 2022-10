Mercedes a conçu une véritable machine à cash (surtout ces derniers temps) avec l'arrivée de son Classe G à la fin des années 1970, mais, inexplicablement, son rival Audi s'est toujours abstenu de sortir un robuste tout-terrain.

C'est d'autant plus étrange que la firme aux quatre anneaux fait partie du groupe Volkswagen, lui donnant ainsi un accès à d'immenses ressources, à commencer par des éléments destinés aux tout-terrains.

Le Q7 dont tout le monde rêve ?

En l'absence d'un vrai tout-terrain chez Audi, un propriétaire koweïtien d'Audi Q7 de première génération a pris les choses en main. Le résultat ? Un formidable Q7 Overland lui permettant d'aller "s'amuser dans le désert avec ses amis", sans avoir besoin d'y aller avec un Jeep, un Land Cruiser ou encore un Patrol.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, les modifications sont nombreuses, très nombreuses même. Elles sont listées dans la description de la vidéo YouTube pour les plus curieux. Certaines méritent toutefois d'être mises en lumière, comme les boucliers avant et arrière réalisés sur-mesure, la quadruple sortie d'échappement, les rampes de LED, ou encore le panneau solaire sur le toit permettant d'alimenter le frigo. Une douche est également intégrée.

Avec un V6 atmosphérique de 280 ch

L'intérieur est un peu plus consensuel, même s'il y a eu quelques changements, comme l'arrivée d'un écran de 10,5 pouces au niveau de la console centrale, ou encore d'un système permettant de contrôler l'éclairage à LED du côté passager. La douche et le réfrigérateur dont nous vous avons parlé un peu plus haut se trouvent dans le coffre.

Il n'y a aucun changement sous le capot, nous retrouvons un V6 essence atmosphérique de 3,6 litres de cylindrée, le même qui équipait les Audi Q7 sortis en 2008. Ce bloc délivre 280 ch et 360 Nm de couple via une boîte automatique qui se charge de transmettre la puissance aux quatre roues motrices.