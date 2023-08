L'Audi RS6 sera de retour en 2025, mais cette fois-ci, elle sera entièrement électrique. Au cours des 13 dernières années, la RS6 n'a été vendue que sous la forme Avant. La dernière RS6 berline a été construite en 2010 et était équipée du même V10 que celui de la Lamborghini Gallardo et de l'Audi R8.

Selon le média britannique AutoCar, la RS 6 berline électrique sera commercialisée en 2025, soit un an après le lancement de l'A6 e-tron. L'Audi RS6 EV a déjà été aperçue lors de tests et devrait être nettement plus puissante que la version à moteur à combustion actuellement commercialisée.

Comme l'A6 e-tron, la RS6 électrique sera basée sur le nouveau châssis PPE (Premium Platform Electric) du groupe VW. Le premier véhicule à utiliser cette plateforme sera le Porsche Macan EV, qui fera ses débuts en fin d'année.

Le concept de l'A6 e-tron a été dévoilé en 2021 et promettait une autonomie de 700 kilomètres, ce qui est nettement supérieur à toutes les offres actuelles d'Audi en matière de véhicules électriques. Audi a également déclaré que l'A6 e-tron serait capable d'une charge rapide de 270 kilowatts, permettant d'ajouter 300 kilomètres d'autonomie en seulement 10 minutes.

L'A6 e-tron à double moteur aura une puissance d'environ 470 chevaux et mettra seulement 4 secondes pour atteindre les 100 km à l'heure. Un modèle d'entrée de gamme à propulsion arrière sera également disponible et offrira la meilleure efficacité selon Audi. Quant à la RS6, elle devrait développer plus de 700 chevaux et abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes si elle veut rivaliser avec ses concurrentes de plus en plus nombreuses.