La Porsche 911 la plus "pistarde" de la génération 992 s'apprête à faire ses débuts aujourd'hui. Aperçue à plusieurs reprises lors d'essais sur le Nürburgring, la nouvelle 911 GT3 RS sera dotée de l'un des ensembles aérodynamiques les plus fous jamais montés sur une voiture homologuée route. L'aileron arrière géant sera le signe distinctif de ce nouveau dérivé de la mythique "neun elf".

Il y aura également plus d'écopes et d'évents que l'on ne peut en compter, ainsi que des ailettes dans les ailes avant qui seront difficiles à manquer en raison de leur taille. Connaissant le modus operandi de Porsche, il y a fort à parier que la 911 GT3 RS perdra un peu de poids par rapport au modèle non RS et devrait bénéficier d'un assortiment de modifications au niveau du châssis et de la suspension. Les ingénieurs pourraient également installer des freins plus puissants et modifier la tenue de route.

Porsche 911 GT3 RS photos espion

47 Photos

Porsche a déclaré que la 911 GT3 RS 2023 aura "environ 500 chevaux", mais on imagine que ce sera un peu plus, sachant que la GT3 en propose déjà 510 ch. Peut-être y a-t-il déjà un indice, puisque la plaque d'immatriculation au-dessus indique "525". Ce qui ferait une augmentation de 15 chevaux. C'est crédible.

Cependant, ce n'est qu'une spéculation de notre part et il est préférable d'attendre que Porsche dévoile la nouvelle 911 GT3 RS. On peut déjà dire sans trop se tromper qu'un moteur boxer à six cylindres à plat à aspiration naturelle d'une cylindrée de 4,0 litres transmettera la puissance à l'essieu arrière par l'intermédiaire d'une boîte PDK à sept rapports. En ce qui concerne le couple, il sera au moins égal aux 469 Newton-mètres de la GT3 normale.

Après la présentation de la GT3, Porsche prévoit quelques ajouts au portefeuille déjà vaste de la voiture de sport. Le modèle de la génération 992.2 (version restylée) devrait voir l'introduction d'un modèle Safari / Dakar avec une garde au sol plus élevée ainsi qu'un modèle hybride. Idéalement, une nouvelle GT2 RS est également prévue.