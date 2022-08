La Grande Muraille de Chine, le bassin de refroidissement de Tchernobyl, la mine de Bingham Canyon et les serres d'Almeria sont quelques-unes des rares choses sur Terre que l'on peut voir depuis l'espace.

Eh bien, préparez-vous à ajouter l'aileron arrière de la Porsche 911 GT3 RS à cette liste, car la machine destinée à la piste a été repérée sur le Nürburgring avec un pack aérodynamique très (trop ?) poussé.

L'absence de camouflage n'est pas une grande surprise puisque nous sommes à quelques jours du dévoilement officiel de la voiture. Porsche a déjà annoncé que la 911 GT3 RS de la génération 992 sera dévoilée le 17 août, date à laquelle nous verrons ce monstre de piste dans son intégralité. Ce sera le modèle haut de gamme pendant un certain temps, car une éventuelle GT2 RS est généralement lancée en fin de cycle.

Porsche 911 GT3 RS photos espion

47 Photos

En ce qui concerne la vitesse de pointe, la Turbo S devrait toujours régner en maître, tandis que la 911 hybride pourrait devenir la plus puissante de toutes. Porsche va également explorer le côté aventureux de la voiture de sport en introduisant une variante tout-terrain qui pourrait s'appeler Dakar ou Safari. Une 911 purement électrique n'arrivera pas avant la fin de la décennie.

Puisque nous avons mentionné la puissance, Porsche a déclaré que la nouvelle 911 GT3 RS aura "environ 500 ch". Cependant, il y a fort à parier qu'elle aura plus de punch puisque la version non RS développe déjà 510 chevaux. Aucun mot sur le couple, mais nous vous rappelons que la GT3 dispose de 470 Nm de couple grâce à son moteur boxer six cylindres.

Notre intuition nous dit que Porsche a trouvé le moyen de réduire encore plus le poids tout en augmentant la force d'appui sur l'essieu arrière, à en juger par l'aileron colossal. Le flat-six atmosphérique de 4,0 litres transmettra sa puissance à l'essieu arrière, probablement par l'intermédiaire d'une PDK à sept rapports.

Les responsables de Zuffenhausen ont mis en place un live pour la présentation mondiale mercredi, alors surveillez cet espace pour découvrir la Porsche 911 GT3 RS 2023.