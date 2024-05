C'est désormais officiel, Red Bull présentera bel et bien son Hypercar à l'occasion du festival de Goodwood 2024. Ce dernier se déroulera du 11 au 14 juillet prochain et une chose est sûre, la firme autrichienne fera le show. En effet, en plus de présenter la RB17, l'écurie profitera de l'occasion pour fêter les 20 ans de son engagement en Formule 1.

La promesse est belle, la RB17 devrait réunir luxe et performance digne d'une Formule 1, tout en étant homologuée pour la route. Conçue par Adrian Newey, directeur technique du groupe, et son équipe, Red Bull Advanced Technologies souhaite se faire u nom dans le secteur de l'hypercar, rivalisant avec la Mercedes-AMG one, la Ferrari LaFerrari, ou l'Aston Martin Valkyrie, pour ne citer qu'elles.

"Nous sommes ravis de présenter la RB17 au public pour la première fois et nous ne pouvions pas rêver d'une meilleure scène mondiale que le Goodwood Festival of Speed", a déclaré Christian Horner, PDG d'Oracle Red Bull Racing et de Red Bull Advanced Technologies. "La RB17 respire la rareté et l'excellence technique. Nous avons canalisé tout ce que nous savons de la course automobile pour créer la voiture la plus performante qui soit et nous sommes impatients que le public voie le résultat."

Conçue, développée et fabriquée entièrement en interne, la RB17 sera dotée d'un châssis monocoque en fibre de carbone à deux places, d'un moteur V10 semi-contraint monté en position centrale et d'une boîte de vitesses en fibre de carbone entraînant les roues arrière. Son design agressif et sa vitesse de pointe à couper le souffle, de plus de 350 km/h, feront de cette RB17 une Hypercar d'exception, produite à 50 exemplaires.

Le duc de Richmond, fondateur du Festival of Speed, a ajouté : "Je suis ravi que Red Bull Racing nous rejoigne au Festival of Speed cet été pour célébrer son 20e anniversaire. En cette année si particulière pour l'équipe de Formule 1, je suis honoré qu'elle ait choisi le Festival of Speed pour dévoiler la très attendue RB17 en première mondiale."

Red Bull soufflera ses 20 bougies à Goodwood

Comme tout bon anniversaire, Red Bull va réunir une grande partie de ses meilleurs éléments. Les pilotes comme les monoplaces feront le spectacle entre les célèbres bottes de paille de la course de côte britannique.

"Je suis tout aussi ravi d'amener une aussi belle sélection de voitures et de pilotes à l'occasion de ce festival et j'ai hâte de célébrer notre 20e saison devant des fans de sport automobile aussi passionnés", a ajouté Christian Horner.

"Je sais que nos fans seront extrêmement enthousiastes à l'idée que l'équipe amène une multitude de voitures et de pilotes vainqueurs de championnats", a ajouté le duc de Richmond. "Je suis ravi qu'Oracle Red Bull Racing nous rejoigne au Festival of Speed cet été pour célébrer son 20e anniversaire. En cette année si importante pour l'écurie de Formule 1."