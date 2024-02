"RB17" sonne comme le nom d'une Formule 1 de l'écurie Red Bull Racing. Cependant, la "RB16" utilisée en 2020 a été suivie par la "RB16B" et la RB18 au cours des saisons suivantes. En 2024, nous verrons enfin une "RB17", mais il ne s'agira pas d'une F1.

Annoncée pour 2022, la RB17 sera le fruit du travail de Red Bull Advanced Technologies, la branche ingénierie du Red Bull Racing Group. La rivale de la Mercedes-AMG One et de l'Aston Martin Valkyrie, a été conçue par le célèbre ingénieur et designer de F1 Adrian Newey. Dans le dernier épisode du podcast de l'entreprise, le Global Chief Technical Officer s'est longuement exprimé sur cette hypercar très attendue.

Initialement annoncée avec un moteur V8 biturbo, la nouvelle Hypercar sera finalement équipée d'un V10 à aspiration naturelle qui atteindra un régime de 15 000 tr/min. Le moteur à combustion produira à lui seul une puissance impressionnante de 1 000 chevaux, à laquelle s'ajoutera un moteur électrique développant 200 chevaux supplémentaires. Et comme si cela ne suffisait pas, Newey a indiqué que l'équipe d'ingénieurs visait un poids à vide de moins de 900 kg. Pour mettre ce chiffre en perspective, la Mazda MX-5 Miata la plus légère de la génération ND était une édition spéciale réservée au Japon qui pesait 990 kg.

Présentée comme l'une des voitures les plus aérodynamiques jamais construites, la RB17 est prête à réaliser, selon Newey, des temps au tour comparables à ceux d'une voiture de F1. Elle sera capable de générer une force d'appui maximale de 1 700 kilogrammes à 241 km/h. Fait remarquable, à 193 km/h, la force d'appui sera équivalente au poids de la voiture.

L'habitacle de cette hypercar biplace est plus spacieux que celui de la Valkyrie, notamment en ce qui concerne l'espace pour les jambes des personnes de grande taille. D'autres informations partagées pendant le podcast révèlent des caractéristiques telles que la suspension active et des pneus Michelin sur mesure. La production sera limitée à 50 exemplaires, mais techniquement, seules 49 unités seront disponibles, car Newey a déjà réservé l'une d'entre elles.

Red Bull formera les futurs propriétaires sur leur simulateur F1

Le design et les spécifications techniques étant désormais finalisés, Red Bull prévoit de tester les différents composants en 2024. Un modèle grandeur nature sera présenté cet été, mais les essais sur piste ne devraient pas commencer avant 2025. La production de voitures destinées aux clients devrait débuter en 2026. Les 49 personnes qui auront la chance d'en obtenir une, recevront également une formation qui comprendra l'utilisation du simulateur de F1 de Red Bull.

Il faudra débourser 5 millions de livres sterling, soit environ 5,8 millions d'euros au taux de change actuel, pour avoir la chance d'en garer une dans son garage.