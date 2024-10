Il y a une BMW à moteur LS de moins sur les routes. Une vidéo capturée dimanche matin par l'utilisateur d'Instagram koachise montre une M3 de deuxième génération perdant le contrôle en quittant un meeting automobile avant de foncer dans une parcelle d'herbe voisine et de se retourner. Heureusement, personne n'a été blessé.

La vidéo de l'incident publiée sur YouTube commence de manière assez innocente, avec une visite du coupé BMW noir - un modèle 1995, d'après la plaque d'immatriculation - garé à un événement local Cars & Coffee à Sacramento, en Californie. Nous avons un gros plan sur la construction, qui semble inclure un échappement Akrapovič à quatre sorties, un diffuseur de qui n'est pas d'origine, une suppression de la banquette arrière et un nouveau volant.

La vidéo montre ensuite la voiture sortant d'un parking et accélérant sur la route - devant une voiture de police - avant de se déporter soudainement sur la gauche et de quitter la chaussée à grande vitesse. La voiture accroche l'herbe et part en tonneaux, se retrouvant sur le toit.

Heureusement, aucun piéton n'a été heurté et, selon la personne qui a filmé l'accident, personne d'autre n'a été blessé. L'identité du conducteur n'est pas encore connue.

Cet incident doit servir de leçon : il n'y a aucune raison de faire de l'esbroufe lors d'un rassemblement de voitures. Cela peut conduire à des accidents comme celui-ci, qui coûtera probablement au conducteur des milliers de dollars de dommages. Nous estimons qu'ils ont eu de la chance, car personne n'a été blessé. Souvent, ce n'est pas le cas. Et personne ne le souhaite.