Le dernier James Bond, "No Time To Die", mettait en scène plusieurs Aston Martin de différentes époques. Au début du film, l'une des premières scènes met en lumière l'iconique DS5 où Daniel Craig, dans le rôle du célèbre agent 007, utilise absolument tous les gadgets de sa DB5 pour se tirer d'affaire.

Mais la voiture a beaucoup souffert, ce qui n'a cependant pas empêché les collectionneurs de se ruer sur le modèle original qui a servi pour le film. "Dans son jus", cette DB5 s'est échangée moyennant la coquette somme de 3,2 millions de dollars.

Plus chère que la version originale

Il ne s'agit pas d'une vraie DB5, mais d'une réplique construite pour le film. Cela n'a pas empêché les enchérisseurs de débourser plus d'argent que le prix de vente d'une version originale. Bien qu'il s'agisse techniquement d'une réplique, c'est l'une des huit voitures construites par Aston Martin spécifiquement pour le film. Elle comprend des gadgets fonctionnels, comme la plaque d'immatriculation rotative et les mitrailleuses qui sortent des optiques avant.

La DB5 était la tête d'affiche d'une vente aux enchères caritative pour célébrer les 60 ans de l'agent 007. Organisée récemment chez Christie's, à Londres, cette vente aux enchères a regroupé d'autres Aston Martin qui ont su faire le bonheur des enchérisseurs.

Une V8 Vantage de 1981, utilisée également dans "No Time To Die", a été vendue pour près de 703 000 dollars. Une nouvelle DBS Superleggera 007 Edition s'est échangée moyennant 449 000 dollars. Au total, les trois voitures de James Bond ont rapporté 3,9 millions de dollars, qui ont été reversés à diverses associations caritatives.

Un film particulier pour des enchères particulières

"Aston Martin est incroyablement fière de faire partie de l'ADN de James Bond et nous sommes ravis de célébrer ce 60ème anniversaire avec la vente d'un modèle Aston Martin vraiment unique que nous avons créé pour No Time To Die", a déclaré Marek Reichman, le directeur du design chez Aston Martin.

Les enchères ont été particulièrement suivies parce que "No Time To Die" est le dernier film de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Ce dernier avait succédé à Pierce Brosnan dans "Casino Royale" en 2006. Il a ensuite remis son costume de 007 dans "Quantum of Solace" 2008, puis "Skyfall" et "Spectre" quelques années plus tard, avant "No Time To Die", en 2021.