Liberty Walk ne travaille pas que sur des voitures japonaises, loin de là. Le préparateur s'intéresse aussi à des voitures étrangères, à l'image de la Lamborghini Aventador ou à la Ferrari F355.

Il y a quelques jours, Liberty Walk a publié sur son compte Instagram les images d'une Chevrolet Corvette C8 fortement bodybuildée. Elle ressemble dorénavant à une voiture de course, avec son immense aileron arrière et son kit shooté aux stéroïdes. Elle a également été rabaissée et bénéficie de nouvelles jantes. Si vous êtes amoureux de cette préparation et que vous êtes propriétaire d'une Corvette C8, sachez que ce kit est disponible à la vente.

Comme le montrent les photos publiées sur Instagram, le bouclier avant reçoit une lame qui rase le sol. Dans la partie arrière, on observe l'arrivée d'un nouvel extracteur d'air bien plus imposant que l'original. Pour couronner le tout, Liberty Walk a peint la voiture en gris et lui a associé des éléments en noir brillant visibles tout autour de la carrosserie.

Bien entendu, la voiture est recouverte d'autocollants de sponsors. Sous le capot arrière en revanche, aucune modification n'a été apportée au moteur V8 de 6,2 litres. Il développe toujours 490 ch et peut propulser la voiture de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Quant à la vitesse maximale, elle est de 296 km/h.

Comme indiqué en début d'article, le kit est disponible à la vente. Liberty Walk le facture à 19 580 dollars. Il est possible de l'obtenir en plastique renforcé de carbone, dans ce cas, le prix s'élève à 21 780 dollars. A cela, vous devrez payer les frais de livraison qui ne sont pas compris dans le prix de vente. L'expédition du kit se fait à partir du Japon.