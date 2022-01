Au sommet d'un marché automobile paralysé par la crise sanitaire, les voitures de luxe brillent : Rolls-Royce, Bentley ou encore Bugatti ont connu une année 2021 record, avec en tête des ventes les SUV.

Rolls-Royce a amélioré son record historique de 2019 en vendant 5586 voitures. Les clients fortunés se sont rués sur la nouvelle Ghost et sur le SUV Cullinan, vendus à partir 300 000 euros en France.

Bentley et Lamborghini ont également présenté leurs records de vente cette semaine avec respectivement 14 659 et 8405 voitures écoulées dans le monde, notamment grâce à leurs SUV Bentayga et Urus, vendus autour de 200 000 euros.

Du côté de chez Bugatti, la marque s'est félicitée du "meilleur exercice jamais réalisé dans l'histoire de l'entreprise", avec 150 voitures commandées, pour un ticket d'entrée autour de trois millions d'euros. Toute la production de Chiron qui était prévue, soit environ 500 exemplaires, est désormais écoulée.

Toutes les Bugatti Chiron sont désormais vendues.

"C'est partout pareil : après les crises, les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres", philosophe Adolfo De Stefani Cosentino, le président de la Fédération italienne des concessionnaires (Federauto). "Le luxe et le premium ont bien mieux résisté que les segments généralistes".

"Il y a beaucoup d'argent prêt à être dépensé", avait déclaré le patron de Rolls-Royce, Torsten Muller-Otvos, dans un entretien à l'AFP en mai 2021. "J'ai été impressionné par le nombre de clients qui nous ont confié qu'avec le Covid, ils avaient compris qu'ils pouvaient mourir demain et que c'est maintenant qu'il faut profiter de la vie".

En parallèle de la crise sanitaire, l'industrie automobile mondiale est frappée par une pénurie de composants, notamment de puces électroniques, qui empêchent de produire des véhicules alors que les carnets de commandes sont pleins. La crise a empêché la production de 9,5 à 11 millions de véhicules au niveau mondial en 2021, selon le cabinet PwC.

Du côté du premium, BMW a enregistré une année record avec 2,2 millions de voitures vendues, notamment en Chine et aux Etats-Unis. Son frère ennemi Mercedes-Benz a, lui, vu ses ventes mondiales chuter de 5 % à cause de la pénurie de puces, mais les ventes de sa division sportive AMG et sa marque de luxe Maybach ont explosé.

"Seuls les véhicules les plus demandés sont produits", souligne José Baghdad, associé et responsable du secteur automobile chez PwC France et Maghreb. "Les constructeurs premium sont aussi prêts à acheter les composants un peu plus chers".

Dans l'univers de la moto, Ducati a aussi connu une bonne progression de ses ventes.

Et les plaisirs du luxe ne se vivent pas que sur quatre roues : les motos Ducati ont aussi amélioré leur record de ventes en 2021, avec près de 60 000 exemplaires écoulés à travers le monde.

"Il y a un facteur macroéconomique : une partie de la population s'est bien enrichie ces dernières années et a la capacité de s'acheter des véhicules de luxe et de très grand luxe", souligne l'analyste. Sur le micro-marché de l'ultra-luxe, "ces voitures ont aussi montré ces dernières années qu'elles ne perdaient pas de valeur et même qu'elles en gagnaient".

Les SUV profitent d'un effet de mode mondial mais ce sont aussi les véhicules les plus accessibles de ces marques. Ferrari, qui doit publier ses résultats début février, doit aussi présenter cette année son premier SUV, le Purosangue.

Autre marqueur de l'automobile des années 2020, l'électrification finit aussi par toucher le luxe, comme "un nouveau souffle mais un vrai défi", souligne José Baghdad chez PwC. "Un des intérêts de ces marques était la motorisation, avec une puissance et une sonorité particulières. En passant à l'électrique, il sera plus difficile de les distinguer".

Chez Porsche (qui a aussi enregistré une année record en dépassant les 300 000 véhicules vendus, notamment en Chine et en Amérique), la légendaire sportive 911 a été dépassée par la berline électrique Taycan, qui a vu ses ventes doubler en un an. (avec AFP)