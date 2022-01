La pandémie et la crise des semi-conducteurs ont eu un impact majeur sur le marché automobile de 2021 et la situation ne devrait pas s'améliorer en 2022. Ces deux facteurs n'ont évidemment pas aidé les constructeurs, qui restaient sur des années plutôt fastes, avec de nombreux records de ventes.

La pandémie et la pénurie de puces ont aussi eu pour effet d'inverser la tendance parmi les constructeurs premium, un secteur toujours dominé par le trio allemand Audi, BMW et Mercedes, mais avec une hiérarchie qui a changé alors qu'elle était figée depuis cinq ans. En 2021, BMW est repassé devant Mercedes en termes de ventes mondiales.

Le décompte des ventes n'inclut pas les autres marques des groupes respectifs, Mini et Rolls-Royce pour BMW et smart et Daimler Trucks pour Mercedes. Ce changement de hiérarchie n'a probablement pas le même impact que le dépassement de General Motors par Toyota aux États-Unis, où le constructeur japonais a brisé un règne qui durait depuis 1931. Néanmoins, les causes semblent être identiques.

Une meilleure gestion de la crise ?

BMW a terminé l'année 2021 avec environ 2,2 millions de modèles livrés à travers le monde, tandis que Mercedes en a livré environ 2,05 millions. Comme Toyota, la firme à l'hélice a marqué un sacré coup d'arrêt au dernier trimestre 2021, comme tous les autres constructeurs cela dit, mais BMW est parvenu à mieux passer entre les mailles du filet lorsque Mercedes subissait une baisse de 25 % de sa production à cause de la pénurie de composants.

Comme beaucoup de marques, Mercedes a donné la priorité aux modèles qui dégagent le plus de marge. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les ventes de Mercedes-AMG, de la Classe S, du Classe G ou encore des Mercedes-Maybach ont fortement progressé en 2021, avec des hausses comprises entre +51 % et +17 %.

2022, une année riche en nouveautés

Comme indiqué, la pénurie de semi-conducteurs va une nouvelle contraindre les constructeurs à adapter leur production. Reste à savoir comment cette crise, combinée à l'accélération de l'électrification, affectera les ventes de modèles haut de gamme.

Du côté de chez BMW, la Série 2 Active Tourer hybride sera sans doute l'un des plus gros lancements de l'année, tout comme les nouveaux X1, X5 et X7, qui auront aussi le droit à leur lot de motorisations électrifiées. De son côté, Mercedes va lancer les EQB et EQE, tandis que l'EQG pourrait aussi pointer le bout de son nez, tout comme d'autres nouveautés.

Chez Audi, la principale nouveauté sera encore électrique avec le Q6 e-tron. Les Audi A6 et A8 restylées auront le droit à des motorisations hybrides rechargeables, tandis que l'e-tron, dans sa version classique et Sportback aura le droit à une petite cure de jouvence. Une nouvelle génération du Q7 est aussi attendue à la fin de l'année.