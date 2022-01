Cela faisait déjà quelques années que Porsche flirtait avec le seuil des 300 000 ventes dans le monde, et ce cap symbolique est désormais franchi puisque la firme de Stuttgart a enregistré pas moins de 301 915 livraisons à travers le monde en 2021, soit une progression de 11 % par rapport à l’année 2020.

"Malgré les défis posés par la pénurie de semi-conducteurs et les perturbations causées par la pandémie de Covid-19, nous avons travaillé dur pour permettre à plus de clients que jamais de réaliser leur rêve d’acquérir une Porsche", déclare Detlev von Platen, membre du directoire et responsable des ventes et du marketing chez Porsche AG. "La demande reste élevée et nos carnets de commandes semblent très solides, de sorte que nous commençons l'année 2022 pleins d'élan et de confiance dans toutes les régions du monde."

Le Porsche Macan a eu le droit à un léger restylage en 2021.

Ces bons résultats sont à mettre au profit du Taycan, donc les ventes ont plus que doublé grâce à l'arrivée de versions plus "accessibles". Comme c'était prévu, la berline électrique dépasse l'iconique 911, avec 41 296 Taycan vendus contre 38 464 Porsche 911. Le Macan, malgré son grand âge, continue de séduire, avec 88 362 livraisons, suivi de près par le Cayenne et ses 83 071 ventes. La Panamera a fait l’objet de 30 220 livraisons. Les 718 Boxster et 718 Cayman, quant à eux, ont été livrés à 20 502 clients.

La croissance a été particulièrement forte aux États-Unis, qui a connu une progression de 22 % de ses livraisons par rapport à l'année précédente et 70 025 ventes. La Chine reste le plus grand marché pour Porsche et a enregistré un excellent résultat global en 2021 avec une augmentation de 8 % par rapport à une année 2020 déjà record. Au total, 95 671 véhicules ont été livrés aux clients chinois. 131 098 voitures ont été livrées dans la région Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient, soit 8 % de plus qu'en 2020.

Le Porsche Cayenne sera restylé cette année.

86 160 Porsche ont été livrées en Europe, soit 7 % de plus qu'en 2020. L'Allemagne reste le marché le plus important pour Porsche sur le Vieux Continent avec 28 565 véhicules livrés, soit une augmentation de 9 %. Environ 40 % des Porsche livrées en Europe en 2021 disposaient d’un moteur électrique : soit hybrides rechargeables, soit entièrement électriques. Ce chiffre atteint même 77 % sur le marché français.

L'année 2022 s'annonce riche pour la firme de Stuttgart, avec peut-être une première ébauche du futur Macan 100 % électrique d'ici la fin de l'année. Le Cayenne devrait passer par la case restylage d'ici peu de temps, tandis que la 911 devrait avoir le droit à sa version GT3 RS d'ici quelques mois. La 992 phase 2 devrait arriver en 2023 avec une première hybridation. Le Taycan devrait voir la version Sport Turismo, inaugurée sur la GTS, se démocratiser à l'ensemble de la gamme. Ce sera aussi le lancement du Cayman GT4 RS, une petite 911 GT3 en puissance très attendue et inédite.