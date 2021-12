Mansory, la société allemande de tuning, a annoncé l'ouverture de son premier showroom à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

À l'occasion, trois Mansory seront exposées, basées sur des exemplaires de série de la Rolls-Royce Cullinan, de la Lamborghini Urus et de la Mercedes-AMG Classe G.

Un espace dédié à la personnalisation

Le showroom s'étendra sur plus de 800 m2 et permettra au public de voir la gamme complète des modèles personnalisés par le tuner.

Situé sur Sheikh Zayed Road, dans la ville émiratie, il présentera non seulement les réglages des véhicules des constructeurs les plus prestigieux, mais aussi un espace lounge où les clients pourront apprécier des échantillons de revêtements en cuir, des variantes en fibre de carbone et des couleurs de carrosserie.

Un espace sera également consacré à l'exposition des 33 modèles de jantes en alliage que la société propose actuellement pour ses modèles préparés.

Projet d'expansion à long terme

"Je suis très fier que Mansory soit désormais représenté avec son propre showroom à Dubaï, l'une des villes les plus fascinantes et les plus prospères du monde. Le Moyen-Orient est une zone importante pour les ventes de la marque que nous avons l'intention de renforcer avec ce projet à long terme", a déclaré le directeur général de la société, Kourosh Mansory.

Le modèle du préparateur allemand est la McLaren 720S. La supercar britannique a été équipée de nombreuses pièces en fibre de carbone et dispose d'un moteur révisé dont la puissance a été portée à 755 ch.

L'implantation de Mansory à Dubai pourrait donner des idées à d'autres préparateurs. Après tout, c'est dans la ville de la démesure qu'habite une bonne partie des clients capables de dépenser des fortunes pour s'offrir une voiture lourdement préparée.