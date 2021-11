En matière de préparation automobile, Mansory n'est pas du genre à faire dans la discrétion, bien au contraire ! Ce préparateur est connu pour ses réalisations quelque peu extravagantes, qui ne manquent pas d'interpeller le public et de choquer les passants. Sa recette semble fonctionner puisque ses modèles trouvent leur public, et sa dernière réalisation basée sur l'Aston Martin DBX risque - une fois de plus - de diviser.

Le DBX est un SUV d'allure élégante, contrairement au Lamborghini Urus et à son design volontairement agressif. Pour Mansory, toutes les voitures de luxe doivent être sportives et le plus sauvage possible, même le DBX qui ne peut pas échapper à ce sort. Le préparateur l'a alors modifié pour en faire quelque chose de complètement différent.

Le modèle anglais a été rabaissé, et a subi une opération de chirurgie en recevant de nouveaux boucliers, de nouvelles jupes, de nouveaux échappements, des jantes de 24", un extracteur d'air digne d'une voiture de course, et surtout, deux ailerons en carbone immensément grands à l'arrière.

Cette préparation n'est sans doute pas du goût de tout le monde, mais elle a le mérite de différencier le DBX des autres SUV. En achetant un modèle de la sorte, le client est quasiment sûr de rouler à bord d'une voiture unique (à moins qu'un footballeur n'achète la même) et au look ravageur.

Et ce n'est pas fini, car Mansory a pris la peine d'ouvrir le capot du DBX pour apporter quelques changements au moteur. Bien sûr, l'objectif de cette manipulation est d'accroître la puissance du SUV. Pari réussi puisque la puissance passe tout de même de 550 ch (700 Nm) à 800 ch (1000 Nm) grâce à l'installation de deux plus gros turbos. Avec une telle puissance à portée de pied, le DBX préparé est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et de filer à une vitesse maximale de 325 km/h affirme Mansory.