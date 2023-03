Le deuxième partie de l'année 2023 sera assez chargé pour Skoda puisque le constructeur tchèque appartenant au groupe Volkswagen a l'intention de lancer plusieurs produits restylés ou nouveaux. La priorité est de donner au SUV compact Kamiq et à la berline compacte Scala un restylage de milieu de cycle avec des mises à jour de design de l'intérieur et de l'extérieur. Le grand SUV électrique Enyaq, quant à lui, donnera naissance à une version Laurin & Klement.

Sous la couverture verte, visible ci-dessous, se cache l'Elroq, une future voiture électrique positionnée en dessous de l'Enyaq. Au cours de la session question/réponse, qui a suivi la conférence de presse annuelle, le président de la société, Klaus Zellmer, a déclaré que nous en apprendrons davantage sur les VE lors de l'événement Explore More 2.0 en avril.

Photos espion de la Skoda Superb 2023

Au cours du second semestre, Skoda va introduire la nouvelle génération de Superb et de Kodiaq avec des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables. Alors que la première est disponible en version PHEV depuis plusieurs années, la seconde n'est pas encore équipée d'un port de charge. Il convient de noter que la Superb ne sera plus fabriquée en République tchèque, car la production est transférée à Bratislava (Slovaquie), où elle sera assemblée avec la nouvelle génération de la VW Passat, mécaniquement apparentée.

Ceux qui s'intéressent à l'Octavia restylé doivent savoir que le produit le plus vendu de Skoda doit subir un restylage en 2024, au moment où la VW Golf devrait également subir une cure de rajeunissement. À long terme, trois véhicules électriques seront commercialisés d'ici 2026 : l'Elroq, une voiture d'entrée de gamme qui remplacera la Citigo-e iV, et un SUV à sept places préfiguré par le concept Vision 7S (photos ci-dessous).

En ce qui concerne les résultats de l'entreprise en 2022, elle a livré 731 300 voitures, soit 16,7 % de moins que l'année précédente. Cette baisse est due à de multiples facteurs : pénurie de semi-conducteurs, problèmes de chaîne d'approvisionnement et invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Allemagne a été le plus grand marché de Skoda avec 134 300 unités, suivie de la République tchèque avec 71 200 voitures et de l'Inde avec 51 900 véhicules.

L'Octavia est restée en tête des ventes avec 141 100 exemplaires, tandis que le Kamiq est arrivé en deuxième position avec 96 300 unités et le Kodiaq en troisième position avec 94 500 unités. La Fabia a failli monter sur le podium, avec 92 700 superminis livrées au cours de l'année dernière.