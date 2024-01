La seule chose qui est mieux que de posséder une Aston Martin Valkyrie c’est de pouvoir garer son homologue sans toit dans le même garage. C’est peut-être ce qui a traversé l'esprit de ce propriétaire lorsqu'il a déboursé l'argent nécessaire pour s’offrir une Valkyrie Spider. Cette nouvelle vidéo montre le duo d’hypercars chez un concessionnaire, au Royaume-Uni, aux côtés d’autres modèles rares.

Galerie: Aston Martin Valkyrie sur La Piste

3 Photos

La très belle Aston Martin DB5 grand tourisme (oui comme celle de James Bond), l’un des 887 coupés construits, a rejoint le duo à Nottingham, ainsi qu'une rivale italienne de la Valkyrie : la Ferrari Daytona SP3 limitée à seulement 599 exemplaires (voir ci-dessous), et le bolide de Maranello appartient au même propriétaire. Mais les Valkyries sont encore plus rares puisque la marque ne fabrique que 150 coupés et 85 spiders.

Galerie: Ferrari Daytona SP3

15 Photos

Une Formule 1 pour la route

Dans un monde parfois un peu trop ,dominé par les couleurs ternes que sont le gris et le noir, nous sommes ravis de voir ces deux Valkyries aux couleurs vives. Le coupé porte une peinture "Jaune Sunburst" tandis que la Spider est tout aussi élégante en "Vert British Racing". Les deux voitures semblent rapides, même à l'arrêt, grâce à un ensemble aérodynamique impressionnant qui est en, malgré tout, légal sur la route.

Galerie: Aston Martin Valkyrie AMR Pro en vente par RM Sotheby's

7 Photos

Cependant, bien que la Valkyrie soit belle à regarder même dans un garage (un peu comme dans la vidéo ci-dessus), Aston Martin rappelle ne pas avoir conçu cette hypercar à plusieurs millions d'euros seulement pour qu'elle soit statique. Voici ce qu'avait déclaré Marek Reichman, responsable de la création chez Aston Martin, à ce sujet pour Top Gear :

"En fin de compte, c'est au client de décider ce qu'il veut en faire. S'ils veulent acheter une Valkyrie et la mettre dans un musée, tant mieux. Mais vous voulez les entendre et les voir. Vous voulez, par exemple, regarder des vidéos Instagram avec des Valkyries qui traversant des tunnels. C'est pour cela que nous les fabriquons. On veut que les gens les apprécient."

La Valkyrie est d'ailleurs l’une des rares nouvelles voitures possédant un véritable ADN de Formule 1. Il existe également une troisième version (que vous pouvez voir un peu plus haut) destinée uniquement à une utilisation sur piste. Limitée à 40 unités, l'AMR Pro possède le même moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres construit par Cosworth mais sans le composant hybride, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Il délivre également une puissance de 1000 chevaux, même après avoir retirer les éléments électriques.