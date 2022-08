L'Aston Martin DB5 n'était pas la première voiture de James Bond. Mais elle est certainement la plus emblématique, apparaissant dans pas moins de huit films de 007. À tel point que le premier James Bond, le regretté Sir Sean Connery, en a possédé une jusqu'à sa mort en 2020.

C'est cette même DB5 qui a été vendue aux enchères pour la coquette somme de 2 425 000 $ lors de la Monterey Car Week. Soit à peu de choses près, le même prix en euros.

La DB5 de 1964 vendue était offerte par la succession de Connery, une partie importante du produit de la vente étant destinée au Fonds de philanthropie Sean Connery, selon Broad Arrow Auctions.

Outre le fait de posséder un morceau d'histoire, l'acheteur, dont le nom n'a pas été révélé, pourra également profiter d'une session de conduite personnelle avec le champion de Formule 1 Sir Jackie Stewart. Stewart et Connery étaient des amis de longue date.

La DB5 est apparue pour la première fois dans Goldfinger en 1964. La voiture de grand tourisme récemment vendue n'était pas équipée de toutes les armes et de tous les gadgets de la voiture de Bond à l'écran. Elle n'a pas non plus été utilisée dans les films, il s'agissait plutôt d'un véhicule personnel acheté par Connery en 2018. Elle était en parfait état et était à l'origine peinte en noir, mais avait été repeinte en gris Snow Shadow pour correspondre étroitement à la voiture que l'agent 007 conduisait dans le film.

Selon la description, la DB5 était conservée dans la maison de Connery en Suisse. L'acteur adorait la voiture mais n'a jamais pu en profiter car les voyages en Europe devenaient plus difficiles avec son âge. Connery était basé aux Bahamas jusqu'à son décès en octobre 2020 à l'âge de 90 ans.

Pour rappel, en 2018, Aston Martin a annoncé qu'il construirait des modèles de "continuation" de la DB5. Au total, 25 exemplaires ont été fabriqués au prix de 3,5 millions de dollars l'unité, incluant tous les gadgets vus dans le film. La production a débuté en 2019.