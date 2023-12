Vous êtes un fan de Porsche ? Nous avons une voiture pour vous. Cette 718 Cayman GT4 RS n'a peut-être pas l'air très spéciale, mais son numéro de châssis exceptionnellement bas et le fait qu'elle ait déjà appartenu à un propriétaire précédent en font un achat convaincant pour les fans de Porsche qui veulent un véhicule avec une provenance très sérieuse dans leur collection.

Les quatre derniers chiffres du numéro VIN de cette Cayman GT4 RS sont 0001. Bien qu'un porte-parole de Porsche n'ait pas pu confirmer à Motor1 que cette voiture était en fait la première GT4 RS construite en série, il ne fait aucun doute qu'un tel numéro d'identification est agréable à l'œil pour les collectionneurs de Porsche les plus sérieux.

En plus du numéro d'identification peu élevé, cette GT4 RS a eu un propriétaire précédent fascinant : Porsche North America. Au cours des 5558 km qui ont précédé la mise en vente de cette voiture chez Porsche Dallas, elle a été utilisée comme véhicule de presse, prêté à des journalistes pour des photos, des essais et des critiques. Nous savons cela parce que nous avons personnellement parcouru environ 965 km à bord de cette voiture au mois de juillet, y compris quelques tours à Lime Rock Park. La voiture a également été testée lors du Lightning Lap annuel de Car and Driver, une épreuve de chrono qui a lieu chaque année sur le Virginia International Raceway.

Galerie: Porsche 718 Cayman GT4 RS à vendre

Avant de considérer cette GT4 RS comme trop usée, il faut savoir comment Porsche traite ses voitures de presse estampillées GT. La société sait que ces voitures seront testées sur piste jusqu'à leurs limites, c'est pourquoi l'entretien et la maintenance sont une priorité absolue. Les freins, les pneus et l'entretien du moteur sont toujours à jour, et si un journaliste maladroit casse quelque chose, il est réparé avec de vraies pièces Porsche par des employés Porsche certifiés.

Souvent, ces voitures ont leur propre gardien personnel de Porsche qui se tient prêt à tout moment lorsqu'une publication effectue des essais sur piste. On peut même dire qu'une voiture comme celle-ci est probablement en meilleur état qu'un exemplaire privé ayant le même kilométrage, même si le propriétaire effectue un suivi régulier de sa voiture.

Une superbe Porsche avec un petit défaut

Si vous hésitez encore, n'oubliez pas que cette GT4 RS bénéficie d'une garantie Porsche Certified Preowned, ce qui vous permet de ne pas être totalement démuni en cas de problème majeur. Avec un prix de vente de 219 900 $ (199 997 euros), c'est aussi l'une des RS les moins chères du marché. L'offre est encore plus intéressante si l'on tient compte du fait qu'elle dispose du pack Weissach - une option à 13 250 $ (12 050 €). S'il faut parler des défauts, il n'y en a qu'un seul, mais il est de taille ... Ce petit bolide est à vendre aux États-Unis.