L'homme de 43 ans entreprendra une saison complète de course pour la première fois depuis sa deuxième campagne en Super GT Series avec l'équipe Kunimitsu Honda en 2019 dans l'une des deux Porsche 963 LMDh de l'équipe Hertz Team Jota.

Il partagera l'Hypercar n°38 de l'équipe britannique avec son compatriote Phil Hanson et Oliver Rasmussen. Le champion du monde 2009 a déclaré :

"Je suis ravi de courir avec Hertz Team Jota dans le WEC 2024 aux côtés de mes coéquipiers Oliver et Phil. Tous deux ont déjà une grande expérience des courses d'endurance, ce qui est essentiel." "La course d'endurance est une question de travail d'équipe et il n'y a pas de meilleure équipe que Hertz Team Jota pour affronter les grands constructeurs d'Hypercars."

Button a été confirmé dans l'attaque de l'Hypercar élargie de Jota, après une période de spéculation intense et la confirmation par l'équipe qu'elle était en pourparlers avec lui.

Il n'a pas caché son désir de piloter un prototype lors de la préparation de son retour dans la catégorie des voitures de sport aux 24 heures du Mans cette année, lorsqu'il a piloté l'équipe Garage 56 de Hendrick Motorsport avec une Chevrolet Camaro LS1 NASCAR Cup modifiée.

Il a décrit le pilotage aux côtés de Jimmie Johnson et Mike Rockenfeller comme " une excellente façon de revenir au Mans ", une course qu'il a déjà disputée au volant de la BR Engineering-AER BR1 de SMP Racing en 2018.

"J'aimerais y courir au volant d'une Hypercar : J'ai toujours la faim, j'ai toujours la forme, les réactions, et quand vous avez cela, pourquoi pas ?"

Le Britannique a ensuite fait ses débuts en course au volant d'un prototype de la génération actuelle lors de la finale du Petit Le Mans IMSA SportsCar Championship à Road Atlanta en octobre, au volant de la Porsche 963 de JDC-Miller MotorSports.

Il fera son deuxième départ en IMSA aux 24 heures de Daytona, qui ouvrent la saison, le mois prochain, en tant que quatrième pilote de l'une des Acura ARX-06 LMDh de WTRAndretti, avant le début de sa campagne WEC au Qatar, début mars.

Button a été présenté comme faisant partie d'une "super-équipe" Jota dans laquelle il serait rejoint par Sebastian Vettel et Robert Kubica, tous deux champions de F1.

Les négociations entre Vettel et Jota ont été rompues, tandis que Kubica pilotera la Ferrari 499P Le Mans Hypercar qui sera pilotée par AF Corse en tant que voiture satellite des deux voitures d'usine.

Le patron du WEC, Frédéric Lequien, a décrit la présence de Button sur la grille de départ l'année prochaine comme un "honneur" pour la série.

La seconde Porsche Jota, la #12, sera pilotée par Will Stevens, un habitué de l'équipe, et par les nouvelles recrues Callum Ilott et Norman Nato.