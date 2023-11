AF Corse, qui gère les 499P d'usine, a annoncé que l'ancien pilote de Formule 1 et champion en titre du WEC LMP2 allait rejoindre son équipe pour 2024, sans dévoiler son programme avec l'équipe. Il semble certain qu'il fera partie de l'équipe à bord d'une 499P supplémentaire, sous la bannière d'une écurie cliente de Ferrari. Antonello Coletta, le patron des voitures de sport de Ferrari, a présenté ses plans au début du mois, lors de la finale du WEC de Bahreïn.

La déclaration d'AF explique que de plus amples informations sur la nouvelle relation entre l'équipe et Kubica seront révélées dans les "prochaines semaines". Cela devrait coïncider avec la publication de la grille du WEC 2024 après la date de clôture des inscriptions.

Amato Ferrari, le patron d'AF, a déclaré que c'était "un grand honneur d'accueillir un pilote du calibre de Robert au sein de notre famille". Il a déclaré que "le talent et le grand professionnalisme de Kubica apporteront une nouvelle valeur ajoutée à notre équipe".

Kubica a ajouté : "Je suis heureux que mon chemin et celui d'AF Corse soient les mêmes la saison prochaine. AF est l'une des équipes les plus performantes du sport automobile : Je suis sûr que nous ferons du bon travail ensemble. De plus, je suis de retour dans une équipe italienne, ce qui n'est pas négligeable."

Le pilote polonais n'a jamais caché son désir de passer au rang des Hypercars après avoir couru en LMP2 au cours des trois dernières saisons. On sait qu'il était en pourparlers avec l'équipe Jota pour piloter l'une de ses Porsche 963 LMDh dans le cadre d'un assaut élargi à deux voitures sur le WEC.

Kubica a remporté l'European Le Mans Series lors de sa première saison en 2021 au sein de l'équipe WRT et est passé à un tour de la victoire de classe aux 24 Heures du Mans au volant de l'ORECA-Gibson 07 qu'il partageait avec Louis Deletraz et Yifei Ye. Le pilote polonais a ensuite rejoint l'équipe Prema en vue d'un programme WEC complet en 2022. Un retour chez WRT cette année lui a permis de remporter le titre P2 WEC aux côtés de Deletraz et Rui Andrade.