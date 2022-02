La transmission manuelle semble appelée à disparaître dans un avenir proche. Pour réduire les contraintes (surtout en ville) et dans un souci d'économie de carburant, les constructeurs se tournent de plus en plus vers la transmission automatique, qui est déjà la seule option pour de nombreux modèles. Pourtant, le temps n'est pas encore venu pour Ford de dire adieu à cette technologie.

L'idée

Le magazine américain Musclecarsandtrucks.com a découvert un brevet déposé par l'ovale bleu aux États-Unis. À la lecture des descriptions et à l'examen des dessins déposés auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis, il est clair que Ford travaille sur une transmission manuelle sans levier d'embrayage.

En principe, les voitures équipées de ce système conserveraient le levier de vitesse et la possibilité de passer les vitesses manuellement. Cependant, il n'y aurait pas de pédale d'embrayage, l'embrayage étant activé électroniquement par un algorithme. L'idée serait donc de préserver la sensation classique de changement de vitesse tout en supprimant le souci de pousser fortement la pédale pour engager les vitesses.

Dédié aux Ford les plus "méchantes"

La transmission et la boîte de vitesses conserveraient essentiellement les mêmes composants qu'une boîte de vitesses manuelle classique. En outre, Ford fournirait une pédale permettant des changements de vitesse plus rapides sur certains modèles. En revanche, dans des contextes plus "détendus", le conducteur pourrait se fier à l'électronique.

Un système de ce type pourrait être utilisé pour n'importe quel type de groupe motopropulseur, à tel point que Musclecarsandtrucks.com émet l'hypothèse d'un début possible sur le Bronco ou les versions sportives ST des Fiesta et Focus. Et il n'est pas exclu que cette transmission manuelle fasse sa première apparition sur la nouvelle Mustang, prévue en 2023 et déjà aperçue sur des photos et vidéos espions ces dernières semaines.