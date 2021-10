Les constructeurs automobiles sont constamment à la recherche d'idées pour améliorer leurs modèles. Après l'écran au centre du volant de Hyundai, voilà que Ford a déposé un brevet aux USA et en Allemagne pour protéger son nouveau projet : des canules d'échappement rétractables.

Généralement, lorsqu'un constructeur veut améliorer ses échappements, il modifie leur forme et leur dimension pour un aspect plus sportif. Il peut également soigner leur sonorité pour s'assurer que son modèle se fasse entendre à des kilomètres.

Ford veut révolutionner les canules d'échappement, mais dans un autre registre. Pour lui, l'échappement rétractable a véritablement une utilité. Grâce à un mécanisme électrique, le conducteur peut moduler la longueur de son tuyau d'échappement de telle sorte qu'il puisse traverser des routes pentues sans l'endommager. L'angle de fuite se trouve ainsi légèrement amélioré.

"Un système de tuyau d'échappement rétractable peut comprendre un embout d'échappement physiquement séparé d'un tube d'échappement afin de permettre un mouvement relatif entre les deux composants. Un module de rétraction d'embout d'échappement (ETRM) est attaché et fixé au tube d'échappement en amont dans une position la plus en arrière possible. L'ETRM est configuré pour avoir un actionneur, un engrenage et plusieurs roulements linéaires. L'embout d'échappement comprend un ensemble d'arbres d'extension qui s'accouplent avec les roulements linéaires de l'ETRM", peut-on lire sur les documents.

Comme vous l'aurez compris, si ce système venait à être produit et installé sur des véhicules de série, il prendra place à l'arrière des tout-terrain à l'ovale bleu. On pense notamment aux Ranger, Bronco, Explorer et autres pick-ups/crossovers. En déposant son brevet aux USA et en Allemagne, cela montre que Ford veuille protéger son innovation sur deux marchés différents, ainsi, il ne serait pas étonnant de voir ce système présent à l'arrière des modèles commercialisés sur le Vieux Continent.

Les constructeurs automobiles déposent régulièrement des brevets pour protéger leurs innovations sans pour autant les commercialiser. Ainsi, il n'est pas certain que ce système d'échappement modulable soit un jour disponible sur le marché, à moins que Ford n'y voie un réel intérêt qui pourrait améliorer la vie de ses clients les plus baroudeurs.