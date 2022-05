Plus agressif, plus aérodynamique et plus puissante que jamais. Brabus met la main sur la Porsche 911 Turbo S, l'un des modèles les plus rapides de toute la gamme, pour la transformer en machine de guette, mais sans sacrifier le style et la fonctionnalité. Disponible pour les versions coupé et cabriolet, ce pack promet des performances encore plus délirantes.

Jusqu'à 820 ch avec une "voix" de formule 1.

Comme pour toutes les préparations de Brabus, la mise au point a commencé par le moteur. Dans ce cas, le 3.8 biturbo peut compter sur deux niveaux d'amélioration différents. Le premier porte la Turbo S à 720 ch et 900 Nm de couple, tandis que le second franchit le mur des 800 ch, portant le total à 820 ch et 950 Nm.

La première mise à niveau repose sur le programme PowerXtra P38S-720, qui rend les cartographies du moteur pour l'injection et la pression du turbo encore plus agressives. Ainsi, la 911 passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes et atteint une vitesse maximale limitée à 335 km/h.

Les performances maximales sont toutefois atteintes grâce à la version révisée du PowerXtra P38S-820 qui, en plus des nouveaux réglages du calculateur, ajoute deux turbocompresseurs ultra-haute performance avec des compresseurs et des turbos plus grands. Cela permet de réduire l'accélération de 0 à 100 km/h à seulement 2,5 secondes, avec une vitesse maximale (là encore limitée électroniquement) de 340 km/h.

Toujours dans le domaine de la mécanique, Brabus propose en option pour tous les modèles 911 Turbo un système d'échappement en Inconel, un alliage métallique spécial également utilisé dans les groupes motopropulseurs de Formule 1. Les tuyaux d'échappement sont équipés de soupapes à commande électronique permettant de varier le son, du plus calme "Coming Home" au plus tonitruant "Sport".

Carbone et aérodynamisme à gogo

La 911 Turbo S est un véritable missile, non seulement grâce à son moteur, mais aussi grâce à son aérodynamisme. Sur la version Brabus, nous trouvons un nouveau kit de carrosserie développé en soufflerie qui augmente encore l'efficacité aérodynamique de la voiture et lui donne un look encore plus unique. Le kit se compose d'un splitter et d'inserts en fibre de carbone pour les prises d'air, tandis que sur les côtés, nous voyons des passages de roue élargis.

Il y a également un diffuseur en carbone intégrant quatre échappements de 100 mm de diamètre et un nouvel aileron arrière. La hauteur a été réduite de 25 mm et les jantes en alliage Monoblock Z Platinum Edition (21" à l'avant et 22" à l'arrière) semblent pousser la Turbo S encore plus loin vers le sol.

Enfin, Brabus n'a pas oublié l'intérieur. Comme dans tout tuning qui se respecte, l'intérieur de la Porsche peut être personnalisé à partir d'une longue liste d'accessoires. La 911 Turbo S présentée sur les photos présente une série de surpiqûres et de détails, ainsi que des plaques métalliques portant le logo Brabus en rouge et blanc. Mais bien sûr, chaque client peut choisir le revêtement et les couleurs de son choix.